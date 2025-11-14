https://ria.ru/20251114/mls-2054962617.html
MLS перейдет на "осень-весна" с сезона-2027/28
MLS перейдет на "осень-весна" с сезона-2027/28 - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
MLS перейдет на "осень-весна" с сезона-2027/28
Североамериканская Главная футбольная лига (MLS) на своем официальном сайте объявила о переходе на календарь "осень-весна" с лета 2027 года. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T12:39:00+03:00
2025-11-14T12:39:00+03:00
2025-11-14T12:39:00+03:00
футбол
mls
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976581335_0:60:1080:668_1920x0_80_0_0_662b885df448e5cb6764787656ceb72f.jpg
/20251109/mls-2053745888.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976581335_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ae7fa82c7c3364d8c052740f85f93ba0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mls
MLS перейдет на "осень-весна" с сезона-2027/28
MLS утвердила переход на календарную систему "осень-весна" с сезона-2027/28