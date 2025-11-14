Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Футбол
 
15:35 14.11.2025
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вернулся в расположение испанского "Реала" после матча отборочного турнира чемпионата мира против команды... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
спорт
франция
украина
азербайджан
эдуардо камавинга
килиан мбаппе
реал мадрид
франция
украина
азербайджан
спорт, франция, украина, азербайджан, эдуардо камавинга, килиан мбаппе, реал мадрид
Футбол, Спорт, Франция, Украина, Азербайджан, Эдуардо Камавинга, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Мбаппе вернулся в расположение "Реала" из-за травмы лодыжки

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вернулся в расположение испанского "Реала" после матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Украины из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).
В пятницу сборная Франции разгромила команду Украины со счетом 4:0 и гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира. Мбаппе оформил дубль, однако, как отмечается в заявлении, капитана "трехцветных" по-прежнему беспокоит травма.
"Мбаппе все еще ощущает последствия воспаления в правой лодыжке, которое требует проведения обследований. Он пройдет их сегодня в Мадриде", - говорится в сообщении.
Также в расположение своих клубов вернулись полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга, которого беспокоит мышечный спазм, и полузащитник итальянской "Ромы" Ману Коне - он не сможет сыграть против сборной Азербайджана в воскресенье из-за перебора желтых карточек.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Никакого насилия": тренер сборной Португалии об удалении Роналду
14 ноября, 02:16
 
ФутболСпортФранцияУкраинаАзербайджанЭдуардо КамавингаКилиан МбаппеРеал Мадрид
 
