Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
14.11.2025
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вернулся в расположение испанского "Реала" после матча отборочного турнира чемпионата мира против команды... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
франция
украина
азербайджан
Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы
Мбаппе вернулся в расположение "Реала" из-за травмы лодыжки