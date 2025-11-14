https://ria.ru/20251114/khorvatiya-farerskie-ostrova-smotret-onlayn-2055015019.html
Хорватия — Фарерские острова: смотреть онлайн отбор к ЧМ-2026 14 ноября
Хорватия — Фарерские острова: смотреть онлайн отбор к ЧМ-2026 14 ноября - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Хорватия — Фарерские острова: смотреть онлайн отбор к ЧМ-2026 14 ноября
Хорватия и Фарерские острова встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
хорватия
фарерские острова
чемпионат мира по футболу 2026
анонсы и трансляции матчей
