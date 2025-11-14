https://ria.ru/20251114/khokkey-2055013062.html
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев оставил занимаемую должность, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной...
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера новосибирской "Сибири"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев оставил занимаемую должность, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сотрудничество прекращено в связи с неудовлетворительными результатами команды.
"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе", - говорится в сообщении.
Буцаев
возглавил "Сибирь" 3 октября, подписав контракт до конца текущего сезона. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту Вадима Епанчинцева
. Под его руководством "Сибирь" провела 15 матчей, в которых одержала три победы при 12 поражениях.
Буцаеву 55 лет, в КХЛ он также возглавлял московский ЦСКА, "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик", подмосковный "Витязь" и казахстанский "Барыс".