"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
Хоккей
 
15:42 14.11.2025
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера
Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев оставил занимаемую должность, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
спорт, вячеслав буцаев, вадим епанчинцев
Хоккей, Спорт, Вячеслав Буцаев, Вадим Епанчинцев
"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера

Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера новосибирской "Сибири"

Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Буцаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев оставил занимаемую должность, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Сотрудничество прекращено в связи с неудовлетворительными результатами команды.
"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе", - говорится в сообщении.
Буцаев возглавил "Сибирь" 3 октября, подписав контракт до конца текущего сезона. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту Вадима Епанчинцева. Под его руководством "Сибирь" провела 15 матчей, в которых одержала три победы при 12 поражениях.
Буцаеву 55 лет, в КХЛ он также возглавлял московский ЦСКА, "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик", подмосковный "Витязь" и казахстанский "Барыс".
ХоккейСпортВячеслав БуцаевВадим Епанчинцев
 
