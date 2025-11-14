"Сибирь" объявила об увольнении Буцаева с поста главного тренера

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главный тренер новосибирской "Сибири" Вячеслав Буцаев оставил занимаемую должность, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сотрудничество прекращено в связи с неудовлетворительными результатами команды.

"Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе", - говорится в сообщении.