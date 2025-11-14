https://ria.ru/20251114/futbol-2054988396.html
Стало известно, сколько билетов реализовано на матч сборной России с Чили
Более 30 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых РИА Новости Спорт, 14.11.2025
российский футбольный союз (рфс), сборная россии по футболу, чили
