Стало известно, сколько билетов реализовано на матч сборной России с Чили

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Более 30 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).