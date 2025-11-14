Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
14:12 14.11.2025 (обновлено: 16:26 14.11.2025)
Стало известно, сколько билетов реализовано на матч сборной России с Чили
Более 30 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых
российский футбольный союз (рфс), сборная россии по футболу, чили
Футбол, Российский футбольный союз (РФС), Сборная России по футболу, Чили
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгроки сборной России
Игроки сборной России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Более 30 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Чили по футболу, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч между сборными России и Чили состоится 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
«
"На матч между сборными России и Чили реализовано более 30 тысяч билетов. Коммерческая вместимость стадиона "Фишт" составляет 39 500 зрителей", - сообщили в РФС.
Ранее сборная России на ноябрьском сборе провела товарищеский матч с командой Перу. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин назвал споры между футболистами нормальным явлением
14 ноября, 14:12
 
ФутболРоссийский футбольный союз (РФС)Сборная России по футболуЧили
 
