Сборная Франции разгромила Украину и отобралась на ЧМ-2026

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сборная Франции крупно переиграла команду Украины в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы D прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Килиан Мбаппе (55-я и 83-я минуты), забивший свой первый мяч с пенальти, также голами отметились Майкл Олисе (76) и Юго Экитике (88). Мбаппе отличился в шестом матче за национальную команду подряд.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
13 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
55’ • Килиан Мбаппе (П)
76’ • Майкл Олисе
83’ • Килиан Мбаппе
88’ • Уго Экитике
Сборная Франции, набрав 13 очков, закрепилась на первом месте в турнирной таблице и гарантировала себе выход в основной этап чемпионата мира. Позиции со второй по четвертую занимают команды Исландии (7), Украины (7) и Азербайджана (1).
В последнем матче отборочного этапа 16 ноября французы сыграют в гостях со сборной Азербайджана, украинцы в этот же день примут команду Исландии.