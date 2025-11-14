https://ria.ru/20251114/bosfor-2055020122.html
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова и волонтеры расклеили на Принцевых островах в Мраморном море листовки с информацией...
2025-11-14T16:08:00+03:00
2025-11-14T16:08:00+03:00
2025-11-14T16:08:00+03:00
стамбул
босфор
мраморное море
николай свечников
2025
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки
Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова расклеила листовки о награде
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова и волонтеры расклеили на Принцевых островах в Мраморном море листовки с информацией о пропавшем спортсмене и обещанной награде в почти 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости родственница спортсмена Алена Караман.
Семья спортсмена ранее попросила всех, кто снимал видео или фото межконтинентального заплыва в Босфоре
, поделиться ими, поскольку это поможет в поисках Свечникова
.
"Мы распечатали 200 листовок на первом этапе и расклеили их на Принцевых островах недалеко от Стамбула
, а также на паромах. Пока никто не обращался с информацией о Николае", - рассказала Алена.
На листовке с фотографией Николая содержится краткая информация о его исчезновении во время заплыва и обещание наградить 500 тысячами лир тех, кто найдет спортсмена живым или мертвым.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.