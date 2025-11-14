Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
16:08 14.11.2025
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки
стамбул
босфор
мраморное море
николай свечников
стамбул, босфор, мраморное море, николай свечников
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца расклеила листовки

Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова расклеила листовки о награде

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова и волонтеры расклеили на Принцевых островах в Мраморном море листовки с информацией о пропавшем спортсмене и обещанной награде в почти 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости родственница спортсмена Алена Караман.
Семья спортсмена ранее попросила всех, кто снимал видео или фото межконтинентального заплыва в Босфоре, поделиться ими, поскольку это поможет в поисках Свечникова.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем
30 октября, 18:06
"Мы распечатали 200 листовок на первом этапе и расклеили их на Принцевых островах недалеко от Стамбула, а также на паромах. Пока никто не обращался с информацией о Николае", - рассказала Алена.
На листовке с фотографией Николая содержится краткая информация о его исчезновении во время заплыва и обещание наградить 500 тысячами лир тех, кто найдет спортсмена живым или мертвым.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем
1 ноября, 07:26
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне
30 октября, 13:33
 
СтамбулБосфорМраморное мореНиколай Свечников
 
