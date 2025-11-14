Рейтинг@Mail.ru
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
01:40 14.11.2025 (обновлено: 06:27 14.11.2025)
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который проходит в... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
/20251111/melnikova-2054205294.html
2025
Новости
спорт, международная федерация гимнастики (fig), прыжки на батуте, максим щербаков, артем миронов
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG), Прыжки на батуте, Максим Щербаков, Артем Миронов
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ

Российские батутисты завоевали две золотые медали на юниорском первенстве мира

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который проходит в Памплоне (Испания).
Миронов получил 52,710 балла в индивидуальных прыжках в возрастной категории 11-12 лет. Серебро выиграл его соотечественник Тимур Кива (52,330), третьим стал белорус Максим Щербаков (52,300). В возрастной категории 13-14 лет Андрейко победил в двойном минитрампе, набрав 26,600 балла.
Юниорский чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит с 13 по 16 ноября.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Там Леди Гага, а меня нет!" Как лучшая гимнастка России шокировала мир
Спорт
Международная федерация гимнастики (FIG)
Прыжки на батуте
Максим Щербаков
Артем Миронов
 
Заголовок открываемого материала