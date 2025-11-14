https://ria.ru/20251114/batut-2054885514.html
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который проходит в... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T01:40:00+03:00
2025-11-14T01:40:00+03:00
2025-11-14T06:27:00+03:00
спорт
международная федерация гимнастики (fig)
прыжки на батуте
максим щербаков
артем миронов
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском ЧМ
Российские батутисты завоевали две золотые медали на юниорском первенстве мира
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который проходит в Памплоне (Испания).
Миронов получил 52,710 балла в индивидуальных прыжках в возрастной категории 11-12 лет. Серебро выиграл его соотечественник Тимур Кива (52,330), третьим стал белорус Максим Щербаков (52,300). В возрастной категории 13-14 лет Андрейко победил в двойном минитрампе, набрав 26,600 балла.
Юниорский чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит с 13 по 16 ноября.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.