Рейтинг@Mail.ru
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:22 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/arshavin-2055046732.html
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря
Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, говорится РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T17:22:00+03:00
2025-11-14T17:22:00+03:00
футбол
андрей аршавин
юлия барановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800541576_0:421:2048:1573_1920x0_80_0_0_29dc28a98ef4bc2949501f2a58bab771.jpg
/20251114/arshavin-2054959033.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800541576_0:135:2048:1671_1920x0_80_0_0_6bbdb372b5327f4f351733481b1c903c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей аршавин, юлия барановская
Футбол, Андрей Аршавин, Юлия Барановская
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря

Суд по иску иску Аршавина к Барановской перенесли на 24 декабря

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Заседание суда прошло в пятницу за закрытыми дверьми. Рассмотрение дела перенесено на 24 декабря 2025 года (11:05 мск).
Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом
14 ноября, 12:19
 
ФутболАндрей АршавинЮлия Барановская
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала