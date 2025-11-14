https://ria.ru/20251114/arshavin-2055046732.html
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря
Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, говорится РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
андрей аршавин
юлия барановская
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской на 24 декабря
