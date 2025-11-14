Рейтинг@Mail.ru
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым
Футбол
 
12:37 14.11.2025
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство обеих сторон и объявил закрытым заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к...
футбол
андрей аршавин
юлия барановская
/20251114/arshavin-2054959033.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
андрей аршавин, юлия барановская
Футбол, Андрей Аршавин, Юлия Барановская
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым

Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской проходит за закрытыми дверьми

Андрей Аршавин
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство обеих сторон и объявил закрытым заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Савеловский районный суд Москвы рассматривает иск Аршавина к Барановской об уменьшении размера алиментов. Истца и ответчицу представляют их адвокаты, сами экс-супруги на заседании не присутствуют.
Перед началом рассмотрения процесса по существу стороны ходатайствовали о том, чтобы судебное заседание было закрытым, в связи с тем, что затрагиваются интересы несовершеннолетних и раскрываются их персональные данные. Суд согласился с данным требованием, после чего прессу удалили из зала заседания.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом
14 ноября, 12:19
 
Футбол Андрей Аршавин Юлия Барановская
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
