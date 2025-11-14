https://ria.ru/20251114/arshavin-2054962076.html
Судебное заседание по делу Аршавина и Барановской сделали закрытым
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство обеих сторон и объявил закрытым заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Савеловский районный суд Москвы рассматривает иск Аршавина
к Барановской
об уменьшении размера алиментов. Истца и ответчицу представляют их адвокаты, сами экс-супруги на заседании не присутствуют.
Перед началом рассмотрения процесса по существу стороны ходатайствовали о том, чтобы судебное заседание было закрытым, в связи с тем, что затрагиваются интересы несовершеннолетних и раскрываются их персональные данные. Суд согласился с данным требованием, после чего прессу удалили из зала заседания.