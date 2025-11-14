Рейтинг@Mail.ru
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:19 14.11.2025 (обновлено: 15:20 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/arshavin-2054959033.html
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин рассказал, что не сталкивался с негативными ситуациями при встрече с... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T12:19:00+03:00
2025-11-14T15:20:00+03:00
футбол
андрей аршавин
зенит
кубань
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874910862_0:13:1080:621_1920x0_80_0_0_21690f67a1653ef6858c5e8465809fe1.jpg
/20251113/mirotvorets-2054835570.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874910862_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_e7421a6bce99131347135f7129d74e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
андрей аршавин, зенит, кубань, арсенал (лондон)
Футбол, Андрей Аршавин, Зенит, Кубань, Арсенал (Лондон)
Аршавин рассказал, чем закончилась встреча с украинцами за рубежом

Аршавин: не сталкивался с негативом при встрече с украинцами за рубежом

© Соцсети россиянинаАндрей Аршавин
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Соцсети россиянина
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин рассказал, что не сталкивался с негативными ситуациями при встрече с украинцами за границей.
"Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев - никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно - профессионал ты или нет", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".
Аршавину 44 года, он является бронзовым призером Евро-2008, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА 2008 года в составе петербургского "Зенита". Также он выступал за краснодарскую "Кубань", лондонский "Арсенал" и алма-атинский "Кайрат".
Алина Горбачева и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
13 ноября, 18:08
 
ФутболАндрей АршавинЗенитКубаньАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала