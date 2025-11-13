Силач-рекордсмен протащит два КАМАЗа перед буксировкой самолета

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский атлет Денис Вовк посетит спортивный центр "КАМАЗ-мастер" в Набережных Челнах и проведет там тренировку в рамках подготовки к установке нового рекорда.

Вовк является одним из сильнейших людей России, на его счету несколько мировых рекордов в дисциплине "Силовой экстрим". В начале января 2026 года спортсмен планирует побить рекорд по буксировке самолета Airbus A320.

На базе "КАМАЗ-мастер" Вовк будет тянуть сцепку из двух спортивных грузовиков семейства К5. Помощь в проведении тренировки окажут пилоты "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и Богдан Каримов.

"При планировании этой тренировки я учитывал три важных момента. Во-первых, это аналогичная механика движения, что и при буксировке самолета. Во-вторых, возможность увеличивать вес за счет сцепки нескольких КАМАЗов, доводить до того же тоннажа, что будет у меня с самолетом. Я понимаю механику движения и какие мышцы в основе берут нагрузку на себя. Мало есть таких возможностей, как с КАМАЗом, чтобы поэтапно можно было увеличивать вес и прорабатывать технику", — рассказал Вовк.