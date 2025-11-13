Рейтинг@Mail.ru
Силач-рекордсмен протащит два КАМАЗа перед буксировкой самолета
19:57 13.11.2025 (обновлено: 20:24 13.11.2025)
Силач-рекордсмен протащит два КАМАЗа перед буксировкой самолета
Силач-рекордсмен протащит два КАМАЗа перед буксировкой самолета
2025
камаз-мастер, вокруг спорта
КАМАЗ-мастер, Вокруг спорта
Силач-рекордсмен протащит два КАМАЗа перед буксировкой самолета

Российский атлет Вовк проведет тренировку на базе КАМАЗа перед новым рекордом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский атлет Денис Вовк посетит спортивный центр "КАМАЗ-мастер" в Набережных Челнах и проведет там тренировку в рамках подготовки к установке нового рекорда.
Вовк является одним из сильнейших людей России, на его счету несколько мировых рекордов в дисциплине "Силовой экстрим". В начале января 2026 года спортсмен планирует побить рекорд по буксировке самолета Airbus A320.
На базе "КАМАЗ-мастер" Вовк будет тянуть сцепку из двух спортивных грузовиков семейства К5. Помощь в проведении тренировки окажут пилоты "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и Богдан Каримов.
"При планировании этой тренировки я учитывал три важных момента. Во-первых, это аналогичная механика движения, что и при буксировке самолета. Во-вторых, возможность увеличивать вес за счет сцепки нескольких КАМАЗов, доводить до того же тоннажа, что будет у меня с самолетом. Я понимаю механику движения и какие мышцы в основе берут нагрузку на себя. Мало есть таких возможностей, как с КАМАЗом, чтобы поэтапно можно было увеличивать вес и прорабатывать технику", — рассказал Вовк.
"И третий момент — ностальгический. В детстве я по телеканалу "Спорт" смотрел гонку "Дакар" и болел за команду "КАМАЗ-мастер". Увидеть эти легендарные автомобили вживую, прикоснуться к истории, а теперь еще и провести здесь свою тренировку — это очень символично для меня", — добавил он.
Экипаж команды КАМАЗ-мастер - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Каримов: "КАМАЗ-мастер" показывает широкие возможности на фестивале
7 сентября, 15:04
 
КАМАЗ-мастерВокруг спорта
 
