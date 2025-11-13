Рейтинг@Mail.ru
Махачев - Маддалена: когда бой, смотреть онлайн трансляцию UFC 322, коэффициенты, кард
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
07:50 13.11.2025 (обновлено: 15:25 14.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ufc-2054208004.html
Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие
Махачев - Маддалена: когда бой, смотреть онлайн трансляцию UFC 322, коэффициенты, кард
Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие
Уже в эти выходные наши болельщики станут свидетелями исторического боя. Ислам Махачев оставил вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-13T07:50:00+03:00
2025-11-14T15:25:00+03:00
единоборства
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
хабиб нурмагомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054027846_0:220:2898:1850_1920x0_80_0_0_8ebfd2e19e264e4e82ca02b5606193b7.jpg
/20251111/makhachev-2054100798.html
/20250124/makhachev-1994679382.html
/20251027/volkov-2050910245.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054027846_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_53e4d14acd7c3c99a4b2639da17941c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, смешанные боевые искусства (мма), ufc, хабиб нурмагомедов, ислам махачев, джек делла маддалена, дэйна уайт
Единоборства, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, Дэйна Уайт
Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие

Титульный бой Махачев - Делла Маддалена на UFC 322 пройдет утром 16 ноября

© Getty Images / Jeff BottariХабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / Jeff Bottari
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Уже в эти выходные наши болельщики станут свидетелями исторического боя. Ислам Махачев оставил вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и поднялся в дивизион выше за вторым титулом — в рамках главного события UFC 322 на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" россиянин разделит октагон с чемпионом из Австралии Джеком Делла Маддаленой.
РИА Новости Спорт объясняет, почему успех в предстоящем поединке поставит точку в вопросе, смог ли обогнать дагестанец по спортивным достижениям своего звездного товарища Хабиба Нурмагомедова.

Клуб "двойных чемпионов"

Пока мы можем лишь предполагать, однако Махачеву остается сделать всего шаг до небывалого для российского спорта достижения. Еще никогда наш боец не становился чемпионом в двух весовых категориях лучшего ММА-промоушена мира. Да и вообще на данный момент в UFC таких бойцов было всего десять (жирным выделены спортсмены, которые владели двумя титулами одновременно): Рэнди Кутюр, Би Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес, Генри Сехудо, Джон Джонс, Алекс Перейра и Илия Топурия.
Напомним, что Хабиб из легкого веса за вторым поясом не поднимался. Возможно, не хотел биться с товарищем Камару Усманом, королем полусредневесов на тот момент. Возможно, как утверждали многие эксперты (и злорадствовали хейтеры), не хотел биться с более габаритными оппонентами.
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Махачев и Делла Маддалена провели битву взглядов на небоскребе в Нью-Йорке
11 ноября, 09:46

"Паучье" логово

Также в выходные Махачев может повторить рекорд легендарного Андерсона Силвы. С 2006 по 2012 год бразилец с запоминающимися стилем и прозвищем Паук наколотил в UFC 16 побед подряд — это рекордная серия в американской лиге. У Махачева на данный момент винстрик 15-матчевый, а Хабиб завершил карьеру с 13 победами в 13 боях в организации Дэйны Уайта.
Чтобы обойти Паука, Исламу придется не только одолеть ДДМ, но и успешно защитить титул — 17 побед кряду забетонируют наследие россиянина и поставят его в один ряд с легендами UFC.

Абсолютное доминирование

Обратим внимание и на успех Махачева в легком весе. После завоевания пояса в 2022 году Ислам провел четыре защиты (дважды победил Александра Волкановски, дожал Дастина Порье и без проблем переехал Ренато Мойкано), что стало новым рекордом для данного дивизиона.
Хабиб, как известно, объявил об уходе из спорта после третьей защиты пояса (столько же было в активе прославленных Би Джея Пенна и Бенсона Хендерсона).
© Getty Images / Jeff BottariХабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Jeff Bottari
Хабиб Нурмагомедов

А в чем Хабиба не затмить?

  • Он непобежденный. В отличие от проигрывавшего нокаутом Махачева, Нурмагомедов провел безупречную карьеру и завершил ее пять лет назад с говорящим за себя рекордом 29-0.
  • Он победил в главном бою в истории ММА. В октябре 2018-го Хабиб разобрался с Конором Макгрегором в самом громком и кассовом противостоянии, организованном UFC. О смешанных единоборствах тогда заговорил весь мир, а Нурмагомедов стал звездой небывалой величины. Махачев вряд ли станет участником аналогичного поединка, однако потенциальная встреча с небитым испанцем грузинского происхождения Илией Топурией уже будоражит.
  • Он явление. Дагестанец с фирменной папахой, выходивший в октагон и вытиравший соперниками канвас, был первым чемпионом России в XXI веке. И первым кавказцем, своими перформансами и образом очаровавшим западную публику. Добиться такого же хайпа не сможет не только Махачев, но и другие чемпионы UFC — Хамзат Чимаев, Топурия, Мераб Двалишвили. Просто потому что не стали первыми.
Также Хабиб уже находится в Зале славы UFC. Впрочем, с нынешними заслугами и Махачев — нет никаких сомнений — после ухода из профессионального спорта войдет в элитный список.
«

"Мои цели? Завоевать второй пояс, защитить его. Возможно, даже больше раз, чем Камару Усман (пять успешных защит титула в полусреднем дивизионе — ред.), и войти в Зал славы. Вот и все", — делится планами Махачев.

Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Пропустил страшный удар": поражение Махачева довело отца Хабиба до слез
24 января, 07:30

Как Махачев относится к таким разговорам?

Никак! Ислам испытывает к старшему товарищу самые теплые чувства и совершенно не хочет устраивать гонки с Орлом. На днях дагестанец даже высмеял журналиста за вопрос, насколько для него важно "сделать нечто, чего не смог сделать Хабиб":
«
"Чувак, меня еще спрашивали, хочу ли я защитить пояс больше раз, чем Хабиб. Мы никогда не разговаривали с ним об этом. Для меня это дурацкий вопрос. Потому что для меня он брат. Если бы он не хотел, чтобы я побил его рекорд, он бы никогда не помогал мне". (ESPN MMA)
Более того, Ислам отметил на подкасте Weighing In, что готов завершить карьеру по первому слову Нурмагомедова:
«
"Хабиб для меня как старший брат. Если он скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, я его послушаю. Хабиб как тот парень в зале, который заботится о нас. Он всегда желает самого лучшего".

* * *

Что касается самого предстоящего боя, то встреча с австралийцем состоится утром 16 ноября по Москве. Главное событие UFC 322 начнется ближе к восьми утра — онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард, стартующий в 06:00 мск.
Ислам, кстати, открывается фаворитом: 1,3 против 3,7 на обладателя пояса.
Эпизод боя Александра Волкова на UFC 321 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Главный тяж России победил, но остался без боя за титул? Что задумал UFC
27 октября, 14:15
 
ЕдиноборстваСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоСмешанные боевые искусства (ММА)UFCХабиб НурмагомедовИслам МахачевДжек Делла МаддаленаДэйна Уайт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала