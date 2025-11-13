Хабиба обошел преемник? Второй пояс UFC даст Махачеву абсолютное величие

Уже в эти выходные наши болельщики станут свидетелями исторического боя. Ислам Махачев оставил вакантным пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и поднялся в дивизион выше за вторым титулом — в рамках главного события UFC 322 на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-Сквер-Гарден" россиянин разделит октагон с чемпионом из Австралии Джеком Делла Маддаленой.

РИА Новости Спорт объясняет, почему успех в предстоящем поединке поставит точку в вопросе, смог ли обогнать дагестанец по спортивным достижениям своего звездного товарища Хабиба Нурмагомедова.

Клуб "двойных чемпионов"

Пока мы можем лишь предполагать, однако Махачеву остается сделать всего шаг до небывалого для российского спорта достижения. Еще никогда наш боец не становился чемпионом в двух весовых категориях лучшего ММА-промоушена мира. Да и вообще на данный момент в UFC таких бойцов было всего десять (жирным выделены спортсмены, которые владели двумя титулами одновременно): Рэнди Кутюр, Би Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес, Генри Сехудо, Джон Джонс, Алекс Перейра и Илия Топурия.

Напомним, что Хабиб из легкого веса за вторым поясом не поднимался. Возможно, не хотел биться с товарищем Камару Усманом, королем полусредневесов на тот момент. Возможно, как утверждали многие эксперты (и злорадствовали хейтеры), не хотел биться с более габаритными оппонентами.

"Паучье" логово

Также в выходные Махачев может повторить рекорд легендарного Андерсона Силвы. С 2006 по 2012 год бразилец с запоминающимися стилем и прозвищем Паук наколотил в UFC 16 побед подряд — это рекордная серия в американской лиге. У Махачева на данный момент винстрик 15-матчевый, а Хабиб завершил карьеру с 13 победами в 13 боях в организации Дэйны Уайта.

Чтобы обойти Паука, Исламу придется не только одолеть ДДМ, но и успешно защитить титул — 17 побед кряду забетонируют наследие россиянина и поставят его в один ряд с легендами UFC.

Абсолютное доминирование

Обратим внимание и на успех Махачева в легком весе. После завоевания пояса в 2022 году Ислам провел четыре защиты (дважды победил Александра Волкановски, дожал Дастина Порье и без проблем переехал Ренато Мойкано), что стало новым рекордом для данного дивизиона.

Хабиб, как известно, объявил об уходе из спорта после третьей защиты пояса (столько же было в активе прославленных Би Джея Пенна и Бенсона Хендерсона).

© Getty Images / Jeff Bottari Хабиб Нурмагомедов © Getty Images / Jeff Bottari Хабиб Нурмагомедов

А в чем Хабиба не затмить?

Он непобежденный . В отличие от проигрывавшего нокаутом Махачева, Нурмагомедов провел безупречную карьеру и завершил ее пять лет назад с говорящим за себя рекордом 29-0.

. В отличие от проигрывавшего нокаутом Махачева, Нурмагомедов провел безупречную карьеру и завершил ее пять лет назад с говорящим за себя рекордом 29-0. Он победил в главном бою в истории ММА . В октябре 2018-го Хабиб разобрался с Конором Макгрегором в самом громком и кассовом противостоянии, организованном UFC. О смешанных единоборствах тогда заговорил весь мир, а Нурмагомедов стал звездой небывалой величины. Махачев вряд ли станет участником аналогичного поединка, однако потенциальная встреча с небитым испанцем грузинского происхождения Илией Топурией уже будоражит.

. В октябре 2018-го Хабиб разобрался с Конором Макгрегором в самом громком и кассовом противостоянии, организованном UFC. О смешанных единоборствах тогда заговорил весь мир, а Нурмагомедов стал звездой небывалой величины. Махачев вряд ли станет участником аналогичного поединка, однако потенциальная встреча с небитым испанцем грузинского происхождения Илией Топурией уже будоражит. Он явление. Дагестанец с фирменной папахой, выходивший в октагон и вытиравший соперниками канвас, был первым чемпионом России в XXI веке. И первым кавказцем, своими перформансами и образом очаровавшим западную публику. Добиться такого же хайпа не сможет не только Махачев, но и другие чемпионы UFC — Хамзат Чимаев, Топурия, Мераб Двалишвили. Просто потому что не стали первыми.

Также Хабиб уже находится в Зале славы UFC. Впрочем, с нынешними заслугами и Махачев — нет никаких сомнений — после ухода из профессионального спорта войдет в элитный список.

« "Мои цели? Завоевать второй пояс, защитить его. Возможно, даже больше раз, чем Камару Усман (пять успешных защит титула в полусреднем дивизионе — ред.), и войти в Зал славы. Вот и все", — делится планами Махачев.

Как Махачев относится к таким разговорам?

Никак! Ислам испытывает к старшему товарищу самые теплые чувства и совершенно не хочет устраивать гонки с Орлом. На днях дагестанец даже высмеял журналиста за вопрос, насколько для него важно "сделать нечто, чего не смог сделать Хабиб":

« "Чувак, меня еще спрашивали, хочу ли я защитить пояс больше раз, чем Хабиб. Мы никогда не разговаривали с ним об этом. Для меня это дурацкий вопрос. Потому что для меня он брат. Если бы он не хотел, чтобы я побил его рекорд, он бы никогда не помогал мне". (ESPN MMA)

Более того, Ислам отметил на подкасте Weighing In, что готов завершить карьеру по первому слову Нурмагомедова:

« "Хабиб для меня как старший брат. Если он скажет мне, чтобы завтра я завершил карьеру, я его послушаю. Хабиб как тот парень в зале, который заботится о нас. Он всегда желает самого лучшего".

* * *

Что касается самого предстоящего боя, то встреча с австралийцем состоится утром 16 ноября по Москве. Главное событие UFC 322 начнется ближе к восьми утра — онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард, стартующий в 06:00 мск .