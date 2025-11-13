Рейтинг@Mail.ru
"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба
Хоккей
 
18:30 13.11.2025
"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба
"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба
"Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис", сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба "Торонто Марлис", сообщается на странице команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за "Торонто Марлис" 6 матчей, четыре из которых были победными.
Ахтямов был выбран "Торонто Мейпл Лифс" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провел за клуб ни одного матча НХЛ в карьере.
"Торонто" располагается на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 17 очков. Команда проиграла три последних матча подряд.
