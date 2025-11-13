"Торонто" вызвал российского вратаря Ахтямова из фарм-клуба

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провел в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за "Торонто Марлис" 6 матчей, четыре из которых были победными.