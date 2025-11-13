Синнер вышел в полуфинал итогового турнира АТР

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева во втором матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира. Зверев - третий номер рейтинга ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.
ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group
12 ноября 2025 • начало в 22:40
Завершен
Синнер, который является действующим победителем итогового турнира, выиграл второй матч кряду, лидирует в квартете и гарантировал себе выход в плей-офф соревнования. В заключительном матче группового этапа он сыграет против американца Бена Шелтона (5), идущего на последнем месте в группе с двумя поражениями. Зверев проведет матч против канадца Феликса Оже-Альяссима (8).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
