Синнер вышел в полуфинал итогового турнира АТР
Теннис
 
00:35 13.11.2025
Синнер вышел в полуфинал итогового турнира АТР
Синнер вышел в полуфинал итогового турнира АТР
Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева во втором матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине
теннис
спорт
янник синнер
александр зверев
феликс оже-альяссим
атр
спорт, янник синнер, александр зверев, феликс оже-альяссим, атр
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, АТР
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева во втором матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира. Зверев - третий номер рейтинга ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group
12 ноября 2025 • начало в 22:40
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:46:3
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Синнер, который является действующим победителем итогового турнира, выиграл второй матч кряду, лидирует в квартете и гарантировал себе выход в плей-офф соревнования. В заключительном матче группового этапа он сыграет против американца Бена Шелтона (5), идущего на последнем месте в группе с двумя поражениями. Зверев проведет матч против канадца Феликса Оже-Альяссима (8).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Алькарас обыграл Фрица в матче итогового турнира АТР
11 ноября, 19:19
 
