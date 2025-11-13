Рейтинг@Mail.ru
Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:56 13.11.2025 (обновлено: 06:57 14.11.2025)
Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ
Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ
Сборная Норвегии по футболу дома разгромила команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
александер серлот
эрлинг холанд
норвегия
эстония
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, александер серлот, эрлинг холанд, норвегия, эстония
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Александер Серлот, Эрлинг Холанд, Норвегия, Эстония
Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ

Норвегия разгромила Эстонию в отборочном матче ЧМ благодаря дублю Холанда

© Фото : Пресс-служба Норвежской футбольной ассоциацииФутболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг
Футболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации
Футболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу дома разгромила команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Осло и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Александер Сёрлот (50-я и 52-я минуты) и Эрлинг Холанд (56, 62). У команды Эстонии мяч забил Роби Саарма (65).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
13 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Норвегия
4 : 1
Эстония
50‎’‎ • Александер Серлот
(Сандер Берге)
52‎’‎ • Александер Серлот
(Юлиан Рюэрсон)
56‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Юлиан Рюэрсон)
62‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
64‎’‎ • Robi Saarma
(Kevor Palumets)
Сборная Норвегии одержала седьмую победу подряд в отборочном турнире и лидирует в группе, набрав 21 очко. Команда Эстонии проиграла шестой матч из восьми и располагается на последнем, четвертом месте в таблице с 4 баллами.
В восьмом, заключительном туре сборная Норвегии на выезде сыграет против команды Италии. Эстонцы завершили выступление на турнире.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
ФутболСпортЧемпионат мира по футболу 2026Александер СерлотЭрлинг ХоландНорвегияЭстония
 
