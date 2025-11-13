Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить эстонцев в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу дома разгромила команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Осло и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Александер Сёрлот (50-я и 52-я минуты) и Эрлинг Холанд (56, 62). У команды Эстонии мяч забил Роби Саарма (65).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
13 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
50’ • Александер Серлот
52’ • Александер Серлот
56’ • Эрлинг Холанд
62’ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
64’ • Robi Saarma
(Kevor Palumets)
Сборная Норвегии одержала седьмую победу подряд в отборочном турнире и лидирует в группе, набрав 21 очко. Команда Эстонии проиграла шестой матч из восьми и располагается на последнем, четвертом месте в таблице с 4 баллами.
В восьмом, заключительном туре сборная Норвегии на выезде сыграет против команды Италии. Эстонцы завершили выступление на турнире.
