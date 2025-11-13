Рейтинг@Mail.ru
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
Биатлон
Биатлон
 
18:38 13.11.2025
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши
Биатлонистка сборной Франции Жанна Ришар намеренно поменяла настройки винтовки партнерши по команде Осеан Мишлон в концовке прошлого сезона, сообщает издание...
биатлон
спорт
жюстин бреза-буше
жюлия симон
спорт, жюстин бреза-буше, жюлия симон
Биатлон, Спорт, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон
Французскую биатлонистку уличили в изменении настроек винтовки партнерши

Dicodusport: биатлонистка Ришар намеренно поменяла настройки винтовки Мишлон

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон. Винтовка
Биатлон. Винтовка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Биатлон. Винтовка. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Биатлонистка сборной Франции Жанна Ришар намеренно поменяла настройки винтовки партнерши по команде Осеан Мишлон в концовке прошлого сезона, сообщает издание Dicodusport.
По информации источника, инцидент произошел на одном из этапов Кубка мира. Это заметила олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше.
Сообщается, что Ришар отвергала обвинения в свой адрес, но позднее пропустила начало летней подготовки к сезону. Отмечается, что инцидент с винтовкой мог послужить причиной пропуска тренировок. Позднее ситуация была урегулирована.
В ноябре Федерация лыжного спорта Франции (FFS) на месяц отстранила от соревнований призера Олимпийских игр по биатлону Жюлью Симон. В октябре она получила условный срок за кражу у партнерши по сборной.
Французская биатлонистка Жюлья Симон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Титулованная французская биатлонистка получила условный срок за кражу
24 октября, 18:23
24 октября, 18:23
 
Биатлон
 
