Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:37 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/panarin-2054672224.html
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T09:37:00+03:00
2025-11-13T09:37:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
нью-йорк рейнджерс
тампа-бэй лайтнинг
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251111/panarin--2054108837.html
спорт, артемий панарин, нью-йорк рейнджерс, тампа-бэй лайтнинг, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Отдавшего четыре передачи Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В гостевом матче с "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин отдал четыре результативные передачи и помог команде победить со счетом 7:3.
Первой звездой дня лига признала защитника "Нью-Джерси Девилз" Шимона Немеца, оформившего хет-трик в игре против "Чикаго Блэкхокс" (4:3). Третью шайбу словак забросил в овертайме.
Третьей звездой стал Джон-Джейсон Петерка из "Юты Маммот", который голом и передачей помог команде обыграть дома "Баффало Сейбрз" (5:2).
Хоккей
 
