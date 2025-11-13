https://ria.ru/20251113/panarin-2054672224.html
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Отдавшего четыре передачи Панарина признали второй звездой дня в НХЛ