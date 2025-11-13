https://ria.ru/20251113/olimpiada-2054803828.html
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан, чтобы поддержать российских атлетов на...
спорт
николай гуляев
международный союз конькобежцев (isu)
международный олимпийский комитет (мок)
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
Гуляев заявил, что поедет на Олимпиаду в Милан с целью поддержать россиян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан, чтобы поддержать российских атлетов на соревнованиях.
В октябре российские шорт-трекисты впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU)
, стартовав на этапах Мирового тура в Монреале, которые являются отборочными к Играм-2026. В ноябре они продолжат сезон на этапах в Польше и Нидерландах. Российские конькобежцы в данный момент находятся в США, где с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира. Второй этап в канадском Калгари состоится 21–23 ноября.
"Планирую, естественно. Во-первых, я очень жду, когда МОК
подтвердит участие российских нейтральных спортсменов - как бы они ни назывались - и допустит их к Олимпийским играм. Естественно, дальше мы будем заниматься тем, чтобы оказаться там и поддержать ребят, а при необходимости - решать возникающие вопросы. Надеюсь, их не будет", - сказал Гуляев
.
"Встреча с главой международной федерации? Мы и так на прямом контакте, поэтому с коммуникацией у нас никаких проблем нет", - отметил Гуляев.
ISU в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.