Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан, чтобы поддержать российских атлетов на соревнованиях.

"Встреча с главой международной федерации? Мы и так на прямом контакте, поэтому с коммуникацией у нас никаких проблем нет", - отметил Гуляев.

ISU в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.