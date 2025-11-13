Рейтинг@Mail.ru
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
16:21 13.11.2025
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан, чтобы поддержать российских атлетов на... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК)
Гуляев рассказал, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан

Гуляев заявил, что поедет на Олимпиаду в Милан с целью поддержать россиян

Николай Гуляев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал РИА Новости, что планирует поехать на Олимпиаду в Милан, чтобы поддержать российских атлетов на соревнованиях.
В октябре российские шорт-трекисты впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), стартовав на этапах Мирового тура в Монреале, которые являются отборочными к Играм-2026. В ноябре они продолжат сезон на этапах в Польше и Нидерландах. Российские конькобежцы в данный момент находятся в США, где с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити проходит первый этап Кубка мира. Второй этап в канадском Калгари состоится 21–23 ноября.
"Планирую, естественно. Во-первых, я очень жду, когда МОК подтвердит участие российских нейтральных спортсменов - как бы они ни назывались - и допустит их к Олимпийским играм. Естественно, дальше мы будем заниматься тем, чтобы оказаться там и поддержать ребят, а при необходимости - решать возникающие вопросы. Надеюсь, их не будет", - сказал Гуляев.
"Встреча с главой международной федерации? Мы и так на прямом контакте, поэтому с коммуникацией у нас никаких проблем нет", - отметил Гуляев.
ISU в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян
13 ноября, 11:17
 
Спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК)
 
