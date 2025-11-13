Дисквалифицированный за употребление кокаина Морозов вернулся в "Спартак"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский нападающий Иван Морозов вернулся в расположение московского "Спартака" и начал подготовку к предстоящим матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца, а в четверг форварда включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА.