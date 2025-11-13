Дисквалифицированный за употребление кокаина Морозов вернулся в "Спартак"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский нападающий Иван Морозов вернулся в расположение московского "Спартака" и начал подготовку к предстоящим матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В сентябре "Спартак" сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период.
В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца, а в четверг форварда включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА.
"С сегодняшнего дня Иван Морозов находится в расположении ХК "Спартак" Москва и готовится вместе с командой к предстоящим играм", - сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.