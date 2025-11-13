https://ria.ru/20251113/mls-2054734884.html
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Владельцы клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) 14 ноября проведут голосование по вопросам перехода на календарь "осень - весна" и изменения формата проведения сезона, сообщает The Athletic.
По данным издания, совет управляющих MLS намерен рассмотреть переход на сезон, синхронизированный с календарем ведущих европейских чемпионатов. При положительном решении регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа по апрель, а плей-офф - в мае. Планируется зимний перерыв в декабре и январе, а также летняя пауза в июне и июле.
Кроме того, на заседании совета будет рассмотрен переход к единой таблице с пятью географическими дивизионами вместо двух конференций. Отмечается, что дивизионы не будут влиять на посев в плей-офф, за исключением того, что их победители гарантируют себе место в финальной стадии. Согласно предлагаемой реформе, команды будут проводить игры с соперниками по дивизиону, а также играть по одному матчу с остальными клубами лиги. Всего в сезоне предполагается 34 встречи. Также обсуждается новый формат плей-офф, согласно которому команды с высокими посевами играют между собой и при поражении получают второй шанс, а нижние сеяные выбывают сразу после первого проигрыша.
Сообщается, что большинство владельцев команд выступают за внедрение изменений и хотят, чтобы они вступили в силу в 2026 году, однако остается вероятность, что MLS отложит этот вопрос.