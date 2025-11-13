Рейтинг@Mail.ru
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:14 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/mls-2054734884.html
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ
Владельцы клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) 14 ноября проведут голосование по вопросам перехода на календарь "осень - весна" и изменения... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T13:14:00+03:00
2025-11-13T13:14:00+03:00
футбол
mls
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895275535_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0ad8ed755216179a8ea9833b37c7dfb.jpg
/20251113/koloskov-2054729350.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895275535_78:0:1899:1366_1920x0_80_0_0_f5a81001ed912e3511d4ca7ae229b646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
mls, спорт
Футбол, MLS, Спорт
MLS проведет голосование за изменение формата, пишут СМИ

MLS проведет голосование за переход на систему "осень - весна" и смену формата

© Фото : Пресс-служба "Интер Майами"Футболисты "Интер Майами"
Футболисты Интер Майами - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Интер Майами"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Владельцы клубов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) 14 ноября проведут голосование по вопросам перехода на календарь "осень - весна" и изменения формата проведения сезона, сообщает The Athletic.
По данным издания, совет управляющих MLS намерен рассмотреть переход на сезон, синхронизированный с календарем ведущих европейских чемпионатов. При положительном решении регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа по апрель, а плей-офф - в мае. Планируется зимний перерыв в декабре и январе, а также летняя пауза в июне и июле.
Кроме того, на заседании совета будет рассмотрен переход к единой таблице с пятью географическими дивизионами вместо двух конференций. Отмечается, что дивизионы не будут влиять на посев в плей-офф, за исключением того, что их победители гарантируют себе место в финальной стадии. Согласно предлагаемой реформе, команды будут проводить игры с соперниками по дивизиону, а также играть по одному матчу с остальными клубами лиги. Всего в сезоне предполагается 34 встречи. Также обсуждается новый формат плей-офф, согласно которому команды с высокими посевами играют между собой и при поражении получают второй шанс, а нижние сеяные выбывают сразу после первого проигрыша.
Сообщается, что большинство владельцев команд выступают за внедрение изменений и хотят, чтобы они вступили в силу в 2026 году, однако остается вероятность, что MLS отложит этот вопрос.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
У Карпина пока не получается ни в сборной, ни в "Динамо", заявил Колосков
13 ноября, 13:00
 
ФутболMajor League Soccer 2025Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала