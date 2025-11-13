Рейтинг@Mail.ru
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян
11:17 13.11.2025
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что все больше национальных ассоциаций положительно смотрят на допуск российских команд к международным соревнованиям.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
"Все больше и больше национальных ассоциаций, если мы говорим об УЕФА, положительно смотрят на то, чтобы вернуть сборную России и клубы к участию в международных соревнованиях. Есть проблемы, связанные с позицией властей стран, помимо этого также нужна консолидированная позиция самого УЕФА. Нельзя оставлять национальные ассоциации один на один в этом диалоге, нужна позиция руководящего органа. Надеемся, что эта работа максимально быстро принесет свои плоды", - сказал Митрофанов.
Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче
12 ноября, 13:09
 
ФутболМаксим МитрофановРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Спорт
 
