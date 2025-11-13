https://ria.ru/20251113/mitrofanov-2054691365.html
Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что все больше национальных ассоциаций положительно смотрят на... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
