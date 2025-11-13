Митрофанов рассказал о позиции национальных ассоциаций по допуску россиян

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что все больше национальных ассоциаций положительно смотрят на допуск российских команд к международным соревнованиям.