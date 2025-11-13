Рейтинг@Mail.ru
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Футбол
 
15:47 13.11.2025
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Бывший тренер "Зенита" и сборной Италии Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"

Бывший тренер "Зенита" и сборной Италии Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"

© Фото : Пресс-служба УЕФАРоберто Манчини
Роберто Манчини - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Роберто Манчини. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано на 2,5 сезона. В октябре 2024 года Манчини был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, которую возглавлял с августа 2023 года.
До сборной Саудовской Аравии Манчини работал с командой Италии, которую привел к победе на чемпионате Европы в 2021 году. Специалист также ранее возглавлял петербургский "Зенит".
"Аль-Садд" занимает шестое место в таблице чемпионата Катара, набрав 14 очков за девять туров. За команду выступают, в частности, бывший футболист "Ливерпуля" Роберто Фирмино и экс-игрок "Зенита" Клаудиньо.
