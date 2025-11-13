https://ria.ru/20251113/manchini-2054788832.html
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Бывший тренер "Зенита" Манчини возглавил катарский "Аль-Садд"
Итальянский специалист Роберто Манчини назначен на пост главного тренера катарского футбольного клуба "Аль-Садд", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.11.2025
