Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, который подозревается в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "д,з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - сказали в ГСУСК.

В полиции добавили, что личность злоумышленника установлена - это молодой человек 1999 года рождения, его разыскивают. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку.