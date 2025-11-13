https://ria.ru/20251113/lichnost-2054718291.html
Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, который подозревается в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК.
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА
Евгений Чернявский ранее заявил РИА Новости, что форвард "ЦСКА-Юниора" Владимир Ершов был введен в медикаментозный сон после того, как его избили в ночном клубе в Раменском. Позднее получившего черепно-мозговую травму спортсмена перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, а на днях выписали из больницы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "д,з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - сказали в ГСУСК.
В полиции добавили, что личность злоумышленника установлена - это молодой человек 1999 года рождения, его разыскивают. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку.