Баскетбол
 
12:30 13.11.2025 (обновлено: 13:27 13.11.2025)
Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА
/20251108/sport-2053672955.html
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1920
true
Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА

Полиция и СК установили личность напавшего на баскетболиста Ершова в Подмосковье

Фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в Раменском
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правоохранители установили личность мужчины, который подозревается в избиении профессионального баскетболиста в ночном клубе в Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах подмосковной полиции и областного главка СК.
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский ранее заявил РИА Новости, что форвард "ЦСКА-Юниора" Владимир Ершов был введен в медикаментозный сон после того, как его избили в ночном клубе в Раменском. Позднее получившего черепно-мозговую травму спортсмена перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, а на днях выписали из больницы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "д,з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - сказали в ГСУСК.
В полиции добавили, что личность злоумышленника установлена - это молодой человек 1999 года рождения, его разыскивают. По предварительной информации, в одном из ночных клубов Раменского на улице Воровского между ним и потерпевшим произошел конфликт, который перерос в драку.
Игрок ЦСКА Мело Тримбл
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
8 ноября, 16:02
 
Матч-центр
 
