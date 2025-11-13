Рейтинг@Mail.ru
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
Фигурное катание
 
19:35 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал? - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?
Сильнейшая юная фигуристка страны Елена Костылева триумфально выиграла свой первый серьезный старт сезона — этап Гран-при России. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
фигурное катание
елена костылева (фигурное катание)
евгений плющенко
анна щербакова
авторы риа новости спорт
2025
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
елена костылева (фигурное катание), евгений плющенко, анна щербакова
Фигурное катание, Елена Костылева (фигурное катание), Евгений Плющенко, Анна Щербакова, Авторы РИА Новости Спорт
Ученица Плющенко гремит на Гран-при, а Щербакова недовольна: ждем скандал?

Фигуристка Костылева выиграла этап Гран-при в Москве

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сильнейшая юная фигуристка страны Елена Костылева триумфально выиграла свой первый серьезный старт сезона — этап Гран-при России. РИА Новости Спорт рассказывает, как главная звезда академии Евгения Плющенко затмевает конкуренток, и чем она не впечатлила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.

Плющенко обвиняли в непрофессионализме

Костылева сделала в произвольной программе московского этапа Гран-при тройной аксель и три четверных прыжка, набрав 215,56 балла, разгромив соперниц, которые отстали от нее почти на 25 баллов.
Нечасто скандалы в юниорском фигурном катании по степени оглушительности перебивают взрослые разборки. А в случае с 14-летней Костылевой вообще складывается впечатление, что вся ее недолгая спортивная карьера — один сплошной скандал. Токсичные высказывания Ирины Костылевой, мамы юной звездочки, которая настолько яро радеет за дочку, что поливает грязью абсолютно всех, кто, как ей кажется, мешается под Лениными ногами.
Елена Костылева
Хотя вроде бы и поводы найти все сложнее. Осталась в далеком прошлом история с йогуртом для Маргариты Базылюк, якобы из-за которого маленькую Лену отчислили из группы Этери Тутберидзе. Позади чехарда с поиском нового тренера — академия Плющенко выглядит для нее идеальным вариантом. Как минимум в плане условий.
Однако в минувшее межсезонье Ирина обрушилась с обвинениями и в адрес самого главного на данный момент человека из окружения дочери — самого Плющенко. "За 15 месяцев — семь травм с полной потерей контента", — заявила мама. Якобы Плющенко давал ученице такие упражнения для изучения четверного риттбергера, что она травмировалась. А заодно и без квада осталась. "Это говорит о его непрофессионализме или специальной тактике отъема прыжка у спортсменки", — написала Костылева-старшая.
Но, видимо, слишком уж ценным активом является юная Костылева, чтобы с ней Плющенко и Яна Рудковская так просто расстались. На данный момент, судя по всему, руководители академии готовы терпеть любые выходки "Мамы Иры". Но сама мама вдруг от критики перешла к похвальбе дочкиных боссов.
К мощной победе в четверг Лену подготовил Плющенко. "У нее было самое тяжелое межсезонье за всю карьеру", — рассказала недавно Ирина в Telegram-канале, рассказав, что Плющенко и Рудковская оплатили Лене лечение. "А это немалые деньги — 80 тысяч рублей, — назвала она сумму. — Назовите мне еще хотя бы одну школу, где тренер вынет из кармана свои деньги и заплатит за лечение спортсменки?".

Все обалдели!

Победа на Гран-при получилась у Лены убедительной. За два проката она серьезно ошиблась только однажды — на тройном акселе в короткой программе, из-за чего на произвольный прокат выходила не лидером. Но это ей не помешало впечатать в лед три чистых четверных и тот же "триксель".
Смущает, правда, что кроме прыжков юная чемпионка практически ничего не показывает. Кроме вызывающего платья, в котором Лена еще в сентябре вышла на первые смотрины сезона с программой под песню Леди Гаги. Все настолько обалдели от беспардонной сексуализации 13-летней на тот момент фигуристки, что Рудковской даже пришлось оправдываться.
«
"Наша команда "Ангелов Плющенко никакого отношения к компоновке музыки и к костюму не имеет, — заявила она в интервью "Чемпионату". — Изначально у автора идеи номера, Лизы Нугумановой, была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили ее требование. После этого Ирина сама все изменила: и музыку, и костюм".
Маму же Лены, судя по всему, вполне устраивало то, что дочь катается в вульгарном наряде под песню со словами "18+". "Мы не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли ее стиль — корсет, лайкра, шорты — и адаптировали под нашу красотку Леночку", — рассказала она. Но возмущения в соцсетях по поводу такой "адаптации" привела к тому, что тренерский штаб сменил Костылевой программу, а с ней и платье на нечто нейтральное из прошлого сезона.
Тем более именно нейтральный мотив позволяет фигуристке концентрироваться на своей сильнейшей стороне: прыжках. То, что насыщенная элементами ультра-си произвольная программа Костылевой, грубо говоря, "пустая" в плане хореографии, обратили внимание даже добрейшие комментаторы во время трансляции — Анна Щербакова и Михаил Коляда. Тщательно подбирая слова, но все же проговорили — после каждого прыжка Лена разбегается и настраивается на следующий, а программа у нее начинается только когда она все отпрыгает.
Судьи, правда, Лену за такой подход не наказывают. Вторая, артистическая оценка у нее на московском турнире оказалась самой высокой среди всех участниц. В целом, особого криминала здесь нет — на юниорском уровне передавать образы подвластно избранным. Среди них были та же Щербакова, Алена Косторная, и особенно Камила Валиева… Пока что Костылева в этот ряд не попадает, но это не страшно. Хореографическими навыками можно овладеть и позже, желательно не растеряв при этом технические. Остается надеяться, что скандальное окружение звездной фигуристке в этом не помешает.
 
Фигурное катаниеЕлена Костылева (фигурное катание)Евгений ПлющенкоАнна ЩербаковаАвторы РИА Новости Спорт
 
