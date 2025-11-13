У Карпина пока не получается ни в сборной, ни в "Динамо", заявил Колосков

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главному тренеру сборной России и московского футбольного клуба "Динамо" Валерию Карпину мешает совмещение постов, сказал РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В среду сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". "Динамо" по итогам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает десятое место в турнирной таблице.
"Карпину мешает совмещение постов. Одному человеку тяжело. Даже если нет официальных матчей, это переключение постоянное. Сейчас на 12 дней он ушел из команды, команда беспризорная, без тренера. Потом уйдет в клуб, игроки сборной будут сами по себе. Надо разбираться тем, кто отвечает за футбол в клубе и в сборной, поговорить с Карпиным. Ясно только, что пока не получается ни в сборной, ни в клубе", - сказал Колосков.
Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. 13 июня 2025 года он, с разрешения Российского футбольного союза (РФС), занял пост и главного тренера московского "Динамо".