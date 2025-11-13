Рейтинг@Mail.ru
13:35 13.11.2025
КХЛ представила новый формат Матча звезд
КХЛ представила новый формат Матча звезд
спорт, екатеринбург, россия, алексей морозов (хоккей), континентальная хоккейная лига (кхл), автомобилист, трактор
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Россия, Алексей Морозов (хоккей), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Автомобилист, Трактор
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила формат проведения Матча звезд, сообщается на сайте турнира.
Матч состоится в рамках фестиваля "Неделя звезд хоккея", который пройдет с 6 по 8 февраля на "УГМК Арене" в Екатеринбурге. 6 февраля пройдет матч за Кубок Вызова, 7 февраля - три конкурса в рамках мастер-шоу и полуфинальные матчи, 8 февраля - еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие встречи Матча звезд.
Традиционно команды были разделены на четыре дивизиона: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Командой-хозяином в 2026 году выступит сборная Ural Stars, которая будет составлена из игроков уральских клубов: екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". В еще три команды войдут хоккеисты остальных 18 клубов лиги, они будут состоять из легионеров (World Stars), россиян (RUS Stars) и молодых игроков (U23 Stars).
"Одно из главных новшеств предстоящего Матча звезд – принцип формирования команд. Это интересная идея, над которой мы работали: новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов. На правах хозяев в Екатеринбурге сыграют звезды уральских клубов, что создаст особую, "домашнюю" атмосферу для болельщиков региона. Возвращение сборных России и мира – это классическое противостояние. А команда, составленная из молодых игроков, добавит скорости, азарта и покажет будущее нашей лиги", - отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
ХоккейСпортЕкатеринбургРоссияАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026АвтомобилистТрактор
 
