КХЛ представила новый формат Матча звезд

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила формат проведения Матча звезд, сообщается на сайте турнира.
Матч состоится в рамках фестиваля "Неделя звезд хоккея", который пройдет с 6 по 8 февраля на "УГМК Арене" в Екатеринбурге. 6 февраля пройдет матч за Кубок Вызова, 7 февраля - три конкурса в рамках мастер-шоу и полуфинальные матчи, 8 февраля - еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие встречи Матча звезд.
Традиционно команды были разделены на четыре дивизиона: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Командой-хозяином в 2026 году выступит сборная Ural Stars, которая будет составлена из игроков уральских клубов: екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". В еще три команды войдут хоккеисты остальных 18 клубов лиги, они будут состоять из легионеров (World Stars), россиян (RUS Stars) и молодых игроков (U23 Stars).
"Одно из главных новшеств предстоящего Матча звезд – принцип формирования команд. Это интересная идея, над которой мы работали: новый формат должен повысить зрелищность и конкуренцию между участниками звездного уик-энда. Мы специально отошли от привычной географии дивизионов. На правах хозяев в Екатеринбурге сыграют звезды уральских клубов, что создаст особую, "домашнюю" атмосферу для болельщиков региона. Возвращение сборных России и мира – это классическое противостояние. А команда, составленная из молодых игроков, добавит скорости, азарта и покажет будущее нашей лиги", - отметил президент КХЛ Алексей Морозов.
