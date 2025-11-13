"Старания было мало": Ковалев назвал причины поражения "Спартака"

"Это процесс. Будем работать над этим и, возможно, привлекать больше игроков для игры в большинстве, чтобы такой усталости не было. Мы концентрируемся все делать на скорости. Но когда в концовке матча обе команды подустали, то не все зависит от скорости. Большую роль играет поддержка друг друга. Иногда мы оставляем партнера без подстраховки, из-за чего далее нет продолжения. На тренировке такую ситуацию нельзя создать", - добавил он.