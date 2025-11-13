"Старания было мало": Ковалев назвал причины поражения "Спартака"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Помощник главного тренера московского "Спартака" Алексей Ковалев, комментируя поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", заявил, что игрокам столичной команды не хватило эффективной игры в спецбригадах большинства.
"Спартак" в среду проиграл "Локомотиву" (3:6). По ходу встречи главный тренер "красно-белых" Алексей Жамнов почувствовал недомогание, вместо него на пресс-конференции после матча выступил Ковалев.
"Старание было, но одного его мало. Нужно выигрывать единоборства, держать шайбу так, как это делал "Локомотив". Мы проиграли второй период, как это было и в Ярославле. Забей мы сегодня еще одну в большинстве, то игра могла повернуться иначе. Нужно было использовать свои моменты, когда играли "5 на 3". Тем более что это было в начале матча. Что касается той пятиминутки, которая была в третьем периоде, то не так просто играть, когда осталось не так много сил, а эмоции иссякли. Теряли концентрацию, допускали ошибки. Наверное, мне стоило взять тайм-аут и дать игрокам передохнуть", - сказал Ковалев журналистам.
"Это процесс. Будем работать над этим и, возможно, привлекать больше игроков для игры в большинстве, чтобы такой усталости не было. Мы концентрируемся все делать на скорости. Но когда в концовке матча обе команды подустали, то не все зависит от скорости. Большую роль играет поддержка друг друга. Иногда мы оставляем партнера без подстраховки, из-за чего далее нет продолжения. На тренировке такую ситуацию нельзя создать", - добавил он.
Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли раскритиковал своих подопечных за несоблюдение игровой дисциплины. По ходу встречи железнодорожники получили два больших штрафа по пять минут.
"Сумасшедшая игра, непростая. Недоволен дисциплиной команды. Тех двух удалений по пять минут не должно было быть. Мы должны были держать ту же планку, что и в прошлых матчах. Рад, что нашли путь к победе, выстояли при игре в меньшинстве и после этого забили важные голы", - заявил Хартли.
Жамнов объяснил разгромное поражение от "Динамо"
24 октября, 00:17