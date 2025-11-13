Глава РУСАДА рассказала о процессе восстановления статуса организации

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что процесс восстановления статуса организации находится в активной стадии.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только позволит ситуация с безопасностью.
"Мы считаем, что говорить о том, что WADA не приступило к процессу восстановления на данном этапе, нельзя. Мы находимся в активном диалоге и в данный момент обсуждаем необходимость проведения аудита. По внесению изменений в федеральный закон Министерство спорта также находится в тесном контакте с WADA, поэтому мы можем говорить о том, что процесс восстановления идет", - сказала Логинова.