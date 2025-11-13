Рейтинг@Mail.ru
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:47 13.11.2025 (обновлено: 10:48 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/futbol-2054684811.html
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль
Более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T10:47:00+03:00
2025-11-13T10:48:00+03:00
футбол
спорт
хаким зиеш
адама траоре (1996)
матиас норманн
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907981465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3f1d3f6e7e085e6939eb98cc6d510a2c.jpg
/20251016/sport-2048713444.html
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907981465_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f0f13d3a5a66f3841f8cc72845ba5cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хаким зиеш, адама траоре (1996), матиас норманн, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), израиль
Футбол, Спорт, Хаким Зиеш, Адама Траоре (1996), Матиас Норманн, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Израиль
Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль

Более 70 футболистов в письме к главе УЕФА потребовали отстранить Израиль

© Фото : Пресс-служба Израильской футбольной ассоциацииБолельщики сборной Израиля по футболу
Болельщики сборной Израиля по футболу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба Израильской футбольной ассоциации
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований, сообщает Al Jazeera.
В конце сентября УЕФА отложил решение об отстранении Израиля от международных соревнований в связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе. На прошедшем в начале октября заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) вопрос участия израильских сборных и клубов в международных соревнованиях не был включен в повестку.
«
"Никакая площадка, сцена или арена в международном гражданском обществе не должна приветствовать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности. Дальнейшая безнаказанность Израиля за такие преступления будет прекращена только благодаря коллективным сознательным действиям, включая меры по блокированию доступа к спортивным или культурным мероприятиям", - говорится в письме.
Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 игроков. Среди них Хаким Зиеш, Адама Траоре, бывший игрок "Ростова" и московского "Динамо" Матиас Норманн и другие.
Футболист Астон Виллы Алекс Морено - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Израильским болельщикам запретили посещать матч ЛЕ с "Астон Виллой"
16 октября, 20:10
 
ФутболСпортХаким ЗиешАдама Траоре (1996)Матиас НорманнСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Израиль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала