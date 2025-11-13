Более 70 игроков потребовали от УЕФА отстранить Израиль

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 70 игроков обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от соревнований, сообщает Al Jazeera.
В конце сентября УЕФА отложил решение об отстранении Израиля от международных соревнований в связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе. На прошедшем в начале октября заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) вопрос участия израильских сборных и клубов в международных соревнованиях не был включен в повестку.
«
"Никакая площадка, сцена или арена в международном гражданском обществе не должна приветствовать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности. Дальнейшая безнаказанность Израиля за такие преступления будет прекращена только благодаря коллективным сознательным действиям, включая меры по блокированию доступа к спортивным или культурным мероприятиям", - говорится в письме.
Письмо подписано правозащитными организациями, включая Athletes 4 Peace, участниками которой являются более 70 игроков. Среди них Хаким Зиеш, Адама Траоре, бывший игрок "Ростова" и московского "Динамо" Матиас Норманн и другие.
