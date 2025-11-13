Рейтинг@Mail.ru
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами
Футбол
 
09:07 13.11.2025
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами
Нападающий сборной России по футболу Иван Сергеев заявил РИА Новости, что винит в нереализованном голевом моменте в матче с командой Перу не качество газона, а...
футбол
иван сергеев (1995)
товарищеские матчи
сборная россии по футболу
2025
Новости
иван сергеев (1995), товарищеские матчи, сборная россии по футболу
Футбол, Иван Сергеев (1995), Товарищеские матчи, Сборная России по футболу
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами

Сергеев признался, что винит себя в упущенном моменте в матче с перуанцами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий сборной России по футболу Иван Сергеев заявил РИА Новости, что винит в нереализованном голевом моменте в матче с командой Перу не качество газона, а только себя.
Сборная России в среду в Санкт-Петербурге сыграла вничью с перуанцами (1:1). После игры главный тренер национальной команды Валерий Карпин и ее капитан Александр Головин высказывали недовольство состоянием газона на арене "Зенита". Во втором тайме при счете 1:0 Сергеев упустил момент, когда бил по воротам из пределов штрафной без сопротивления защитников.
«
"Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки. Конечно, хороший момент - надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола", - сказал Сергеев.
После матча с перуанцами сборная России проведет товарищеский матч с командой Чили. Игра пройдет 15 ноября в Сочи.
