https://ria.ru/20251113/futbol-2054667018.html
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами
Нападающий сборной России по футболу Иван Сергеев заявил РИА Новости, что винит в нереализованном голевом моменте в матче с командой Перу не качество газона, а... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T09:07:00+03:00
2025-11-13T09:07:00+03:00
2025-11-13T09:07:00+03:00
футбол
иван сергеев (1995)
товарищеские матчи
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054666726_0:0:2990:1683_1920x0_80_0_0_624a176af81aca03944c31f987c2d6e8.jpg
/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054666726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1914feab7cb98a0fe5c090999ff68ef8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сергеев (1995), товарищеские матчи, сборная россии по футболу
Футбол, Иван Сергеев (1995), Товарищеские матчи, Сборная России по футболу
Игрок сборной России рассказал, в чем винит себя после матча с перуанцами
Сергеев признался, что винит себя в упущенном моменте в матче с перуанцами