ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов

В ноябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила правила, согласно которым российские ватерполисты смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе с 2026 года. Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта.

"Плюс надо помнить о том, что индивидуалы - это индивидуалы. У наших западных коллег, которые нас отстраняют, есть понимание, что индивидуал может подготовиться сам, приехать и выступить, а сборная без участия государства не может быть собрана и подготовлена. Поэтому пока мы остаемся заложниками ситуации, но держим руку на пульсе. Очень заинтересованы в том, чтобы вернуться, и чутко ловим все позитивные сигналы с международной арены. Поэтому могу сказать, мы будем готовы, только дайте нам возможность", - добавил он.