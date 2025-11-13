Рейтинг@Mail.ru
ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:47 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/fkhr-2054703641.html
ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов
ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что организация следит за ситуацией на международной арене и будет... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T11:47:00+03:00
2025-11-13T11:47:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий курбатов
международная федерация хоккея (iihf)
федерация хоккея россии (фхр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863436527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8cdb0c02254a0bed4f08edebb59fbe.jpg
/20251110/kkhl-2053920356.html
/20251111/khokkey-2054078621.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863436527_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_a298cab551125294d9cb62c8139479d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий курбатов, международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Курбатов, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР)
ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов

Курбатов: ФХР следит за ситуацией и будет готова к возвращению на турниры

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДмитрий Курбатов
Дмитрий Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Курбатов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что организация следит за ситуацией на международной арене и будет готова к возвращению национальной команды на международные турниры.
В ноябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила правила, согласно которым российские ватерполисты смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе с 2026 года. Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта.
Хоккей. КХЛ. Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В КХЛ назвали лучших игроков недели
10 ноября, 12:36
"Хоккей был отстранен с формулировкой "из-за соображений безопасности". Мы уже оспаривали это отстранение, но ситуация в том, что вопросы безопасности полностью находятся в сфере ответственности федерации. То есть, если бы была другая формулировка, мы могли бы это оспаривать более эффективно, но тут нас загнали в патовую ситуацию. Мы можем только ждать, когда ситуация на международной арене нормализуется и мы будем претендовать на возвращение", - сказал Курбатов.
"Плюс надо помнить о том, что индивидуалы - это индивидуалы. У наших западных коллег, которые нас отстраняют, есть понимание, что индивидуал может подготовиться сам, приехать и выступить, а сборная без участия государства не может быть собрана и подготовлена. Поэтому пока мы остаемся заложниками ситуации, но держим руку на пульсе. Очень заинтересованы в том, чтобы вернуться, и чутко ловим все позитивные сигналы с международной арены. Поэтому могу сказать, мы будем готовы, только дайте нам возможность", - добавил он.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
Изображение Александра Могильного на фасаде здания Зала хоккейной славы в Торонто - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Могильный торжественно введен в Зал хоккейной славы в Торонто
11 ноября, 06:17
 
ХоккейСпортДмитрий КурбатовМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала