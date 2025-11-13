ФХР будет готова к возвращению на международные турниры, заявил Курбатов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что организация следит за ситуацией на международной арене и будет готова к возвращению национальной команды на международные турниры.
В ноябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила правила, согласно которым российские ватерполисты смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе с 2026 года. Ватерполисты стали первыми российскими спортсменами с 2022 года, которые были допущены к участию в международных соревнованиях в игровых командных видах спорта.
"Хоккей был отстранен с формулировкой "из-за соображений безопасности". Мы уже оспаривали это отстранение, но ситуация в том, что вопросы безопасности полностью находятся в сфере ответственности федерации. То есть, если бы была другая формулировка, мы могли бы это оспаривать более эффективно, но тут нас загнали в патовую ситуацию. Мы можем только ждать, когда ситуация на международной арене нормализуется и мы будем претендовать на возвращение", - сказал Курбатов.
"Плюс надо помнить о том, что индивидуалы - это индивидуалы. У наших западных коллег, которые нас отстраняют, есть понимание, что индивидуал может подготовиться сам, приехать и выступить, а сборная без участия государства не может быть собрана и подготовлена. Поэтому пока мы остаемся заложниками ситуации, но держим руку на пульсе. Очень заинтересованы в том, чтобы вернуться, и чутко ловим все позитивные сигналы с международной арены. Поэтому могу сказать, мы будем готовы, только дайте нам возможность", - добавил он.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпийских игр в Италии. Российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года.
