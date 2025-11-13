Рейтинг@Mail.ru
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
16:39 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/dubov-2054809070.html
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам
Российские шахматисты Даниил Дубов, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко вышли в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
индия, гоа, андрей есипенко, даниил дубов, кубок мира по шахматам, спорт
Индия, Гоа, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Кубок мира по шахматам, Спорт
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам

Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам в Индии

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские шахматисты Даниил Дубов, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко вышли в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
На тай-брейках Дубов обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху со счетом 1,5:0,5, Гребнев одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом (1,5:0,5), а Есипенко одолел немца Винсента Каймера (3:1).
В следующем раунде Дубов сыграет с американцем Сэмом Шенклендом, Гребнев - с Есипенко.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа
7 ноября, 13:42
 
ИндияГоаАндрей ЕсипенкоДаниил ДубовКубок мира по шахматамСпорт
 
