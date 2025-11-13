https://ria.ru/20251113/dubov-2054809070.html
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам
Российские шахматисты Даниил Дубов, Алексей Гребнев и Андрей Есипенко вышли в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T16:39:00+03:00
Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в пятый раунд Кубка мира по шахматам
