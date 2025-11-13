Де Минаур обыграл Фрица в матче итогового турнира ATP в Турине

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл американца Тейлора Фрица в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Джимми Коннорса завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. Фриц занимает шестую позицию в рейтинге ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.
ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group
13 ноября 2025 • начало в 16:10
Завершен
Де Минаур одержал первую победу на итоговом турнире АТР и сохраняет шансы на выход в полуфинал, для этого позднее в четверг испанец Карлос Алькарас, который гарантировал себе выход из группы благодаря победе австралийца, должен обыграть итальянца Лоренцо Музетти. Фриц потерпел второе поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является итальянец Янник Синнер.
