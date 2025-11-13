Рейтинг@Mail.ru
Де Минаур обыграл Фрица в матче итогового турнира ATP в Турине
Теннис
 
18:11 13.11.2025 (обновлено: 18:40 13.11.2025)
Де Минаур обыграл Фрица в матче итогового турнира ATP в Турине
Де Минаур обыграл Фрица в матче итогового турнира ATP в Турине
Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл американца Тейлора Фрица в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
/20251113/sinner-2054629795.html
Де Минаур обыграл Фрица в матче итогового турнира ATP в Турине

Алькарас гарантировал себе место в полуфинале итогового турнира ATP

© Фото : Пресс-служба ATPАвстралийский теннисист Алекс де Минаур
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба ATP
Австралийский теннисист Алекс де Минаур. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл американца Тейлора Фрица в заключительном, третьем матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Джимми Коннорса завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира. Фриц занимает шестую позицию в рейтинге ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group
13 ноября 2025 • начало в 16:10
Завершен
Тейлор Фриц
0 : 26:73:6
Алекс Де Минаур
Календарь Турнирная таблица История встреч
Де Минаур одержал первую победу на итоговом турнире АТР и сохраняет шансы на выход в полуфинал, для этого позднее в четверг испанец Карлос Алькарас, который гарантировал себе выход из группы благодаря победе австралийца, должен обыграть итальянца Лоренцо Музетти. Фриц потерпел второе поражение кряду и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является итальянец Янник Синнер.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Синнер вышел в полуфинал итогового турнира АТР
13 ноября, 00:35
 
ТеннисСпортТуринАТРТейлор ФрицАлекс де МинаурКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
