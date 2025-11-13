Рейтинг@Mail.ru
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:20 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/akateva-2054837219.html
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию 2023 года Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T18:20:00+03:00
2025-11-13T18:20:00+03:00
фигурное катание
спорт
софья акатьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988551592_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_e728cbbc15c6495e9b8c70492aae594a.jpg
/20251112/figuristy-2054613312.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988551592_15:0:2180:1624_1920x0_80_0_0_f19ea248151d1eb7d0a2a35ac9890be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, софья акатьева
Фигурное катание, Спорт, Софья Акатьева
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник

Фигуристка Акатьева снялась с этапа Гран-при в Москве из-за болей в ноге

© РИА Новости / Андрей СимоненкоСофья Акатьева
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Софья Акатьева. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию 2023 года Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Этап состоится 15-16 ноября. По информации собеседника агентства, 18-летнюю фигуристку начала беспокоить нога в середине осени. Отмечается, что она также вряд ли выступит на заключительном в сезоне этапе Гран-при России в Омске, который пройдет через неделю.
Ранее Акатьева снялась с этапа серии в Красноярске, который прошел 2-3 ноября. Фигуристка тренируется у Этери Тутберидзе.
Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Горбачева и Гуменник выступят на этапе Гран-при России в Омске
12 ноября, 21:31
 
Фигурное катаниеСпортСофья Акатьева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала