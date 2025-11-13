https://ria.ru/20251113/akateva-2054837219.html
Акатьева снялась с этапа Гран-при из-за болей в ноге, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию 2023 года Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за последствий повреждения ноги, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
фигурное катание
спорт
софья акатьева
