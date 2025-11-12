РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый удар в матче Россия - Перу на "Газпром Арене" нанесет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).