Рейтинг@Mail.ru
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:30 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/udar-2054502431.html
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу
Первый удар в матче Россия - Перу на "Газпром Арене" нанесет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T15:30:00+03:00
2025-11-12T15:30:00+03:00
футбол
российский футбольный союз (рфс)
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:295:1080:903_1920x0_80_0_0_b36eeacc5641da8e8da8310333ba2f36.jpg
/20251112/povjazka-2054477900.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:171:1080:981_1920x0_80_0_0_8eb43a1fe8c6e9ef58a1e005df7c7533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
российский футбольный союз (рфс), сборная россии по футболу
Футбол, Российский футбольный союз (РФС), Сборная России по футболу
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу

Первый удар в матче сборной России с Перу нанесет 98-летний ветеран ВОВ

© Соцсети сборной РоссииФутбольный мяч сборной России
Футбольный мяч сборной России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Соцсети сборной России
Футбольный мяч сборной России. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первый удар в матче Россия - Перу на "Газпром Арене" нанесет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Товарищеский матч между сборными России и Перу начнется в 20:00 по московскому времени.
Колосов родился 12 июня 1926 года, с детства болеет за "Зенит". 22 июня 1941 года, направляясь на футбольный матч в Ленинграде, узнал о начале войны. Курсантом артиллерийской школы участвовал в обороне города. День Победы встретил в Киеве. После войны посвятил себя воспитанию молодежи: преподавал, обучал детей шахматам, передавал любовь к Родине и спорту. До 98 лет работал с московскими школьниками. Сегодня активно участвует в патриотическом движении. Колосов награжден медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", также имеет звание "Ветеран труда".
Капитанская повязка сборной России по футболу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Капитанская повязка сборной России на матч против Перу посвящена Ленинграду
12 ноября, 14:24
 
ФутболРоссийский футбольный союз (РФС)Сборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала