https://ria.ru/20251112/udar-2054502431.html
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу
Первый удар в матче Россия - Перу на "Газпром Арене" нанесет ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T15:30:00+03:00
2025-11-12T15:30:00+03:00
2025-11-12T15:30:00+03:00
футбол
российский футбольный союз (рфс)
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:295:1080:903_1920x0_80_0_0_b36eeacc5641da8e8da8310333ba2f36.jpg
/20251112/povjazka-2054477900.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093255_0:171:1080:981_1920x0_80_0_0_8eb43a1fe8c6e9ef58a1e005df7c7533.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский футбольный союз (рфс), сборная россии по футболу
Футбол, Российский футбольный союз (РФС), Сборная России по футболу
РФС раскрыл, кто нанесет первый удар в матче сборной России с Перу
Первый удар в матче сборной России с Перу нанесет 98-летний ветеран ВОВ