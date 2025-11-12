Рейтинг@Mail.ru
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ
18:43 12.11.2025
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ
Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
спорт, шахматы, андрей есипенко, даниил дубов, кубок мира по шахматам, максим вашье-лаграв
Спорт, Шахматы, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Кубок мира по шахматам, Максим Вашье-Лаграв
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ

Есипенко, Дубов и Гребнев поборются за выход в пятый круг КМ на тай-брейке

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
Во второй партии четвертого круга Есипенко в среду сыграл вничью с немцем Винсентом Каймером (1:1), Дубов - с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой (1:1), а Гребнев - с французом Максимом Вашье-Лагравом (1:1).
Россияне продолжат противостояние в четверг на тай-брейке.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2026 года.
