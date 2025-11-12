https://ria.ru/20251112/shakhmaty-2054588945.html
Есипенко, Дубов и Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд КМ
Российские шахматисты Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Алексей Гребнев сыграют на тай-брейке за выход в пятый раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
