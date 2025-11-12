https://ria.ru/20251112/peru-2054609345.html
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма
Сборная России по футболу обыгрывает после первого тайма национальную команду Перу в товарищеском матче, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
