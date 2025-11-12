Рейтинг@Mail.ru
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:57 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/peru-2054609345.html
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма
Сборная России по футболу обыгрывает после первого тайма национальную команду Перу в товарищеском матче, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T20:57:00+03:00
2025-11-12T20:57:00+03:00
футбол
александр головин
валерий карпин
товарищеские матчи
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054607756_0:0:2308:1299_1920x0_80_0_0_b97b040b304d7365b8079b0ca1323ecf.jpg
/20251111/karpin-2054333319.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054607756_216:0:2271:1541_1920x0_80_0_0_ed813b446c629ac3588f2a162e6c5e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр головин, валерий карпин, товарищеские матчи, спорт
Футбол, Александр Головин, Валерий Карпин, Товарищеские матчи, Спорт
Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма

Сборная России обыгрывает перуанцев после первого тайма в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Перу
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу обыгрывает после первого тайма национальную команду Перу в товарищеском матче, который проходит в Санкт-Петербурге.
Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу россиян. Гол на 18-й минуте забил капитан команды Александр Головин.
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Символический первый удар по мячу нанес ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Владимир Колосов.
Команда Валерия Карпина 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи проведет встречу против команды Чили.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Карпин назвал лучшие стадионы в России
11 ноября, 20:40
 
ФутболАлександр ГоловинВалерий КарпинТоварищеские матчиСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала