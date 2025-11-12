Рейтинг@Mail.ru
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:14 12.11.2025 (обновлено: 11:54 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/nichushkin--2054416685.html
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму
Российский хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T11:14:00+03:00
2025-11-12T11:54:00+03:00
хоккей
джаред беднар
спорт
колорадо эвеланш
валерий ничушкин
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945838741_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_c5fb6eae8086c5172c74346f5c7e1cf4.jpg
/20251112/nichushkin-2054389794.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945838741_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_80db02bef65255536003d0d9478372b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джаред беднар, спорт, колорадо эвеланш, валерий ничушкин, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Джаред Беднар, Спорт, Колорадо Эвеланш, Валерий Ничушкин, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин получил травму

© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"
Валерий Ничушкин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера команды Джареда Беднара.
В ночь на среду хоккеисты "Колорадо" обыграли дома "Анахайм Дакс" (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ничушкин в матче отметился голевой передачей.
Степень серьезности травмы 30-летнего россиянина станет известна в среду по итогам обследования. Ничушкин в текущем сезоне набрал 12 очков (5 голов + 7 передач) в 17 матчах.
Нападающий Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Пас Ничушкина помог "Колорадо" прервать семиматчевую серию побед "Анахайма"
12 ноября, 09:10
 
ХоккейДжаред БеднарСпортКолорадо ЭвеланшВалерий НичушкинАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала