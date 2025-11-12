https://ria.ru/20251112/nichushkin--2054416685.html
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму
Российский хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
