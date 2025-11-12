Российский нападающий "Колорадо" Ничушкин получил травму

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Бэйли Кертис в соцсети Х со ссылкой на тренера команды Джареда Беднара.

Степень серьезности травмы 30-летнего россиянина станет известна в среду по итогам обследования. Ничушкин в текущем сезоне набрал 12 очков (5 голов + 7 передач) в 17 матчах.