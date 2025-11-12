Рейтинг@Mail.ru
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:53 12.11.2025 (обновлено: 14:26 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/loginova-2054467744.html
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что решение о сокращении срока дисквалификации... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T13:53:00+03:00
2025-11-12T14:26:00+03:00
хоккей
спорт
вероника логинова (русада)
русада
иван морозов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040799212_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b4f3c497389ea9bfeded0683133b42dc.jpg
/20251112/zadorov--2054385180.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040799212_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_d81fb73754980a7c3987330bab745f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вероника логинова (русада), русада, иван морозов, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Вероника Логинова (РУСАДА), РУСАДА, Иван Морозов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова

Логинова: сокращение срока отстранения Морозова соответствует кодексу WADA

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Морозов
Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Иван Морозов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что решение о сокращении срока дисквалификации нападающего московского хоккейного клуба "Спартак" Ивана Морозова соответствует принципам Всемирного антидопингового кодекса.
В сентябре стало известно, что РУСАДА обнаружило в допинг-пробе Морозова запрещенное вещество. 25-летний нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации был сокращен с четырех лет до одного месяца.
«
"Решение, принятое по данному делу, абсолютно четко соответствует принципам кодекса. Считаю, каждый из спортсменов, который нарушает правила, должен думать не только о нарушении принципов честной игры, но и о том, какое негативное влияние этот поступок оказывает на будущее поколение, на тех юных ребят, которые смотрят на них и берут пример", - сказала Логинова.
Никита Задоров и Джейк Маккейб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Задоров подрался после силового приема против Мэттьюса
12 ноября, 08:31
 
ХоккейСпортВероника Логинова (РУСАДА)РУСАДАИван МорозовКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала