В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В соцсетях начали распространять видео с камер наблюдения клуба-ресторана в подмосковном Раменском, на которое попал фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова.

О самом инциденте стало известно 4 ноября. В результате избиения Ершов получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов некоторое время находился в медикаментозном сне. Позднее он был переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. В среду ЦСКА сообщил, что баскетболист был выписан из больницы.

На опубликованных кадрах в Telegram-канале Readovka видно, как один из инициаторов конфликта, который является бывшим сотрудником заведения, кричал, что убьет Ершова и его друзей, так как ему "нечего терять". По словам очевидцев, в избиении ему помогал охранник заведения.

© Фото : Readovka Фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в Раменском © Фото : Readovka Фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в Раменском

Как отмечается, конфликт начался из-за попытки Ершова и его компании защитить двух девушек от навязчивого знакомства. Баскетболист и его товарищи решили представиться братьями девушек, чтобы предотвратить дальнейшие нападки. В момент диалога между компанией баскетболиста и девушек к ним подошел другой гость заведения и толкнул одного из парней. Ершов постарался разрешить ситуацию, но получил несколько ударов в лицо, из-за которых позднее попал в реанимацию.