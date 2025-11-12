Рейтинг@Mail.ru
В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:45 12.11.2025 (обновлено: 19:17 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/ershov--2054589497.html
В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе
В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе
В соцсетях начали распространять видео с камер наблюдения клуба-ресторана в подмосковном Раменском, на которое попал фрагмент с избиением баскетболиста... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:45:00+03:00
2025-11-12T19:17:00+03:00
баскетбол
раменское
цска
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_0:26:2897:1656_1920x0_80_0_0_ebe17c556f786ae8100516576307f2ec.jpg
/20251112/tsska-2054501818.html
раменское
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003639_328:0:2569:1681_1920x0_80_0_0_5e44e94798e4c3510f1ecdfb29d889fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
раменское, цска, баскетбол
Баскетбол, Раменское, ЦСКА, баскетбол
В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА в ночном клубе

В Сети появилось видео с избиением баскетболиста ЦСКА Ершова в Раменском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В соцсетях начали распространять видео с камер наблюдения клуба-ресторана в подмосковном Раменском, на которое попал фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова.
О самом инциденте стало известно 4 ноября. В результате избиения Ершов получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что Ершов некоторое время находился в медикаментозном сне. Позднее он был переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. В среду ЦСКА сообщил, что баскетболист был выписан из больницы.
На опубликованных кадрах в Telegram-канале Readovka видно, как один из инициаторов конфликта, который является бывшим сотрудником заведения, кричал, что убьет Ершова и его друзей, так как ему "нечего терять". По словам очевидцев, в избиении ему помогал охранник заведения.
© Фото : ReadovkaФрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в Раменском
Фрагмент с избиением баскетболиста московского ЦСКА-Юниор Владимира Ершова в Раменском - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Readovka
Фрагмент с избиением баскетболиста московского "ЦСКА-Юниор" Владимира Ершова в Раменском
Как отмечается, конфликт начался из-за попытки Ершова и его компании защитить двух девушек от навязчивого знакомства. Баскетболист и его товарищи решили представиться братьями девушек, чтобы предотвратить дальнейшие нападки. В момент диалога между компанией баскетболиста и девушек к ним подошел другой гость заведения и толкнул одного из парней. Ершов постарался разрешить ситуацию, но получил несколько ударов в лицо, из-за которых позднее попал в реанимацию.
Два друга баскетболиста попытались вмешаться в конфликт, но были также избиты. Оба получили сотрясения средней степени тяжести и гематомы. Утверждается, что Ершов и его друзья написали заявления в полицию, после чего им стали поступать угрозы от неизвестного. Ситуацией занимаются правоохранительные органы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы
12 ноября, 15:29
 
БаскетболРаменскоеЦСКАбаскетбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала