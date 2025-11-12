Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА
Баскетбол
 
10:11 12.11.2025
Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА
Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА
"Денвер Наггетс" одержал гостевую победу над "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
баскетбол
спорт
никола йокич
сакраменто
домантас сабонис
дрю юбэнкс
сакраменто кингз
денвер наггетс
сакраменто
спорт, никола йокич, сакраменто, домантас сабонис, дрю юбэнкс, сакраменто кингз, денвер наггетс, лос-анджелес клипперс
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Сакраменто, Домантас Сабонис, Дрю Юбэнкс, Сакраменто Кингз, Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Клипперс
Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА

Дабл-дабл Йокича с 35 очками принес "Денверу" победу над "Сакраменто"

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал гостевую победу над "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто завершилась победой гостей со счетом 122:108 (33:34, 27:22, 25:26, 37:26). Самым результативным игроком матча стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл 35 очками и 15 подборами. У "Сакраменто" больше всех очков набрали литовский форвард Домантас Сабонис и американский центровой Дрю Юбэнкс (по 19), также дабл-дабл в свой актив занес их сокомандник Рассел Уэстбрук (14 очков, 11 передач).
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС
11 ноября, 21:10
"Денвер" (8 побед, 2 поражения) идет вторым в таблице Западной конференции, где "Сакраменто" (3 победы, 8 поражений) занимает предпоследнее, 14-е место.
В следующем матче "Сакраменто" примет "Атланту Хоукс" 13 ноября. Тогда же "Денвер" сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
"Нью-Йорк Никс" - "Мемфис Гриззлис" - 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Бостон Селтикс" - 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23);
"Оклахома Сити-Тандер" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30);
"Юта Джаз" - "Индиана Пэйсерс" - 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37).
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Бруклин" проиграл "Торонто" в НБА, несмотря на рекордные 16 очков Демина
12 ноября, 07:56
 
БаскетболСпортНикола ЙокичСакраментоДомантас СабонисДрю ЮбэнксСакраменто КингзДенвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
 
