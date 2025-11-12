Дабл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Сакраменто" в матче НБА

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал гостевую победу над "Сакраменто Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто завершилась победой гостей со счетом 122:108 (33:34, 27:22, 25:26, 37:26). Самым результативным игроком матча стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл 35 очками и 15 подборами. У "Сакраменто" больше всех очков набрали литовский форвард Домантас Сабонис и американский центровой Дрю Юбэнкс (по 19), также дабл-дабл в свой актив занес их сокомандник Рассел Уэстбрук (14 очков, 11 передач).
"Денвер" (8 побед, 2 поражения) идет вторым в таблице Западной конференции, где "Сакраменто" (3 победы, 8 поражений) занимает предпоследнее, 14-е место.
В следующем матче "Сакраменто" примет "Атланту Хоукс" 13 ноября. Тогда же "Денвер" сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
"Нью-Йорк Никс" - "Мемфис Гриззлис" - 133:120 (42:30, 35:24, 37:39, 19:27);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Бостон Селтикс" - 102:100 (23:22, 28:19, 20:36, 31:23);
"Оклахома Сити-Тандер" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30);
"Юта Джаз" - "Индиана Пэйсерс" - 152:128 (38:34, 32:23, 44:34, 38:37).