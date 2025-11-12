Рейтинг@Mail.ru
Головин заявил, что Батракову стоит перейти в "Монако" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Футбол
 
23:12 12.11.2025
Головин заявил, что Батракову стоит перейти в "Монако"
Головин заявил, что Батракову стоит перейти в "Монако" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Головин заявил, что Батракову стоит перейти в "Монако"
Футболист сборной России Александр Головин заявил, что его партнеру по национальной команде полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову стоит... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
спорт, александр головин, алексей батраков, монако
Футбол, Спорт, Александр Головин, Алексей Батраков, Монако
Головин заявил, что Батракову стоит перейти в "Монако"

Головин: Батракову стоит попробовать себя в "Монако"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист сборной России Александр Головин заявил, что его партнеру по национальной команде полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову стоит попробовать себя в "Монако", если появится возможность.
Ранее СМИ сообщили, что "Монако" заинтересован в трансфере Батракова. Отмечалось, что клуб готов заплатить за 20-летнего хавбека 20 миллионов евро.
"Я за то, чтобы молодые переходили, если у них есть желание. Читал об этом, но не говорил с ним. Конечно, есть смысл переходить в "Монако", - сказал выступающий за "Монако" Головин журналистам после матча с командой Перу (1:1).
Батраков с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.
Футбол
 
