Рейтинг@Mail.ru
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/zoloto-2054296964.html
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде
Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова стала победителем на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T18:11:00+03:00
2025-11-11T18:11:00+03:00
спорт
даниил марков
арина суркова
михаил вековищев
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903748181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45709796d258b4bfef734e0c1e305d98.jpg
/20251110/kolesnikov-2054022338.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903748181_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8fe204f4a000dff721b640458c5bd020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил марков, арина суркова, михаил вековищев, плавание
Спорт, Даниил Марков, Арина Суркова, Михаил Вековищев, Плавание
Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде

Клепикова выиграла 100-метровку баттерфляем на чемпионате России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Клепикова
Дарья Клепикова - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дарья Клепикова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова стала победителем на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Клепиковой составил 56,20 секунды. Серебро завоевала Арина Суркова (56,38 секунды), бронзу - Полина Малахова (57,24).
В воскресенье Клепикова выиграла финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем. Также она стала серебряным призером на дистанции 50 м баттерфляем. В составе женской команды Воронежской области спортсменка установила региональный рекорд. Вместе с Анастасией Саратовой, Александрой Цветковской и Анастасией Марковой она заняла второе место в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.
У мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем лучшим с личным рекордом стал Михаил Вековищев (49,37). Далее расположились Роман Шевляков (49,93) и Даниил Марков (50,27).
Среди женщин на дистанции 400 м комплексом золото завоевала Ирина Звягинцева (4 минуты 33,41 секунды), серебро - Виктория Блинова (4.36,51), бронзу - Анна Рзаева (4.37,47). У мужчин на той же дистанции лучшее время показал Максим Ступин (4.04,91). Следом за ним расположились Эдуард Валиахметов (4.07,77) и Сергей Исаев (4.09,03).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
10 ноября, 19:06
 
СпортДаниил МарковАрина СурковаМихаил ВековищевПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала