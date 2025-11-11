Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова стала победителем на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
Результат Клепиковой составил 56,20 секунды. Серебро завоевала Арина Суркова (56,38 секунды), бронзу - Полина Малахова (57,24).
В воскресенье Клепикова выиграла финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем. Также она стала серебряным призером на дистанции 50 м баттерфляем. В составе женской команды Воронежской области спортсменка установила региональный рекорд. Вместе с Анастасией Саратовой, Александрой Цветковской и Анастасией Марковой она заняла второе место в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.
У мужчин на дистанции 100 метров баттерфляем лучшим с личным рекордом стал Михаил Вековищев (49,37). Далее расположились Роман Шевляков (49,93) и Даниил Марков (50,27).
Среди женщин на дистанции 400 м комплексом золото завоевала Ирина Звягинцева (4 минуты 33,41 секунды), серебро - Виктория Блинова (4.36,51), бронзу - Анна Рзаева (4.37,47). У мужчин на той же дистанции лучшее время показал Максим Ступин (4.04,91). Следом за ним расположились Эдуард Валиахметов (4.07,77) и Сергей Исаев (4.09,03).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
10 ноября, 19:06