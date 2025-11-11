Клепикова взяла золото чемпионата России на короткой воде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова стала победителем на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

В воскресенье Клепикова выиграла финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем. Также она стала серебряным призером на дистанции 50 м баттерфляем. В составе женской команды Воронежской области спортсменка установила региональный рекорд. Вместе с Анастасией Саратовой, Александрой Цветковской и Анастасией Марковой она заняла второе место в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем.