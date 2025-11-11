https://ria.ru/20251111/vyakhireva-2054201757.html
Гандболистку из России признали самым ценным игроком в Лиге чемпионов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская гандболистка французского "Бреста" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком и вошла в символическую сборную восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х.
В субботу "Брест" на своей площадке обыграл "Ференцварош" со счетом 34:31. Вяхирева
забила 11 мячей. Ее соотечественница, разыгрывающая Дарья Дмитриева
, вошла в заявку венгерского клуба, но не приняла участия в игре.
В июле 2024 года россиянка перешла в "Брест" из норвежского клуба "Вайперс", за который выступала с 2022 года. В составе команды она выиграла чемпионат Норвегии (дважды), Кубок страны (дважды), а также Лигу чемпионов. По итогам прошлого сезона российская гандболистка стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забросив 113 мячей. Также Вяхирева была признана лучшей правой полусредней в сезоне-2023/24.
В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.