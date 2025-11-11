Рейтинг@Mail.ru
Гандболистку из России признали самым ценным игроком в Лиге чемпионов
14:46 11.11.2025 (обновлено: 15:04 11.11.2025)
Гандболистку из России признали самым ценным игроком в Лиге чемпионов
Гандболистку из России признали самым ценным игроком в Лиге чемпионов
гандбол
анна вяхирева
спорт
гандбол, анна вяхирева, спорт
Гандбол, Анна Вяхирева, Спорт
Гандболистку из России признали самым ценным игроком в Лиге чемпионов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнна Вяхирева
Анна Вяхирева. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская гандболистка французского "Бреста" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком и вошла в символическую сборную восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х.
В субботу "Брест" на своей площадке обыграл "Ференцварош" со счетом 34:31. Вяхирева забила 11 мячей. Ее соотечественница, разыгрывающая Дарья Дмитриева, вошла в заявку венгерского клуба, но не приняла участия в игре.
В июле 2024 года россиянка перешла в "Брест" из норвежского клуба "Вайперс", за который выступала с 2022 года. В составе команды она выиграла чемпионат Норвегии (дважды), Кубок страны (дважды), а также Лигу чемпионов. По итогам прошлого сезона российская гандболистка стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забросив 113 мячей. Также Вяхирева была признана лучшей правой полусредней в сезоне-2023/24.
В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Гандболистки сборной России обыграли Белоруссию в товарищеском матче
17 сентября, 18:53
 
ГандболАнна ВяхиреваСпорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
