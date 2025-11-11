В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.