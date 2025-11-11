https://ria.ru/20251111/vorota-2054116298.html
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота
Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T10:42:00+03:00
2025-11-11T10:42:00+03:00
2025-11-11T10:42:00+03:00
футбол
россия
татьяна буцкая
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47495/75/474957570_0:146:3037:1854_1920x0_80_0_0_a73c64d3df2d2d12d7dbf45b47d15612.jpg
https://ria.ru/20250706/dagestan-2027554897.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47495/75/474957570_185:0:2852:2000_1920x0_80_0_0_263f78f74ebffb06e08f25d5c908690c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна буцкая, госдума рф, спорт
Футбол, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Спорт
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота
В России могут разработать новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции. Распространенная причина трагедий - привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека", - сказала Буцкая
.
По словам парламентария, новый стандарт станет действенным инструментом для предотвращения подобных трагедий и спасения жизней, особенно детей.