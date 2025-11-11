Рейтинг@Mail.ru
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:42 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vorota-2054116298.html
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота
Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T10:42:00+03:00
2025-11-11T10:42:00+03:00
футбол
россия
татьяна буцкая
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47495/75/474957570_0:146:3037:1854_1920x0_80_0_0_a73c64d3df2d2d12d7dbf45b47d15612.jpg
https://ria.ru/20250706/dagestan-2027554897.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47495/75/474957570_185:0:2852:2000_1920x0_80_0_0_263f78f74ebffb06e08f25d5c908690c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, татьяна буцкая, госдума рф, спорт
Футбол, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Спорт
В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота

В России могут разработать новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутбольные ворота на стадионе
Футбольные ворота на стадионе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Футбольные ворота на стадионе. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей, может появиться в России, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции. Распространенная причина трагедий - привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека", - сказала Буцкая.
По словам парламентария, новый стандарт станет действенным инструментом для предотвращения подобных трагедий и спасения жизней, особенно детей.
Место происшествия, где в результате падения футбольных ворот погиб ребенок в дагестанском селе Терекли-Мектеб - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
При падении футбольных ворот в Дагестане умер ребенок
6 июля, 23:52
 
ФутболРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала