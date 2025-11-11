Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26

https://ria.ru/20251111/virer-2054337699.html
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
биатлон
спорт
доротея вирер
спорт, доротея вирер
Биатлон, Спорт, Доротея Вирер
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26.
Ранее 35-летняя спортсменка заявляла, что не уйдет из спорта до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"У меня смешанные чувства, и меня ждет особенный сезон. Я хочу выложиться на полную в последний раз. Это, безусловно, будет очень волнительно. Олимпиада дома, где все началось. Не у всех есть такая возможность, как у меня, увенчать свою карьеру золотом", - сказала 35-летняя спортсменка порталу Chiemgau 24, добавив, что для нее было бы честью стать знаменосцем олимпийской команды Италии.
Вирер
— трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира и двукратная победительница общего зачета Кубка мира (сезоны-2018/19 и 2019/20).