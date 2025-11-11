Рейтинг@Mail.ru
Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
21:10 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/virer-2054337699.html
Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26
Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T21:10:00+03:00
2025-11-11T21:10:00+03:00
биатлон
спорт
доротея вирер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812715471_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_390e3c85560c46d6af5721c36b045c91.jpg
/20251107/biatlon-2053339131.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812715471_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_034b51958630caada93fff95ecedc602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доротея вирер
Биатлон, Спорт, Доротея Вирер
Вирер заявила, что завершит карьеру после сезона-2025/26

Биатлонистка Вирер заявила, что предстоящий сезон станет для нее последним

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДоротея Вирер
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2025/26.
Ранее 35-летняя спортсменка заявляла, что не уйдет из спорта до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"У меня смешанные чувства, и меня ждет особенный сезон. Я хочу выложиться на полную в последний раз. Это, безусловно, будет очень волнительно. Олимпиада дома, где все началось. Не у всех есть такая возможность, как у меня, увенчать свою карьеру золотом", - сказала 35-летняя спортсменка порталу Chiemgau 24, добавив, что для нее было бы честью стать знаменосцем олимпийской команды Италии.
Вирер — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира и двукратная победительница общего зачета Кубка мира (сезоны-2018/19 и 2019/20).
Французская биатлонистка Жюлия Симон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц
7 ноября, 07:52
 
БиатлонСпортДоротея Вирер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала