23:37 11.11.2025
Трамп раскритиковал правила американского футбола за потерю зрелищности
Трамп раскритиковал правила американского футбола за потерю зрелищности
дональд трамп, спорт, сша, американский футбол
Дональд Трамп, Спорт, США, Американский футбол
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал действующие правила игры в американский футбол, заявив, что зрелищность этого вида спорта очень сильно пострадала.
"Я ненавижу начальный удар. Думаю, что это ужасно. Я считаю, что это унизительно и вредит игре… зрелищность очень сильно страдает", - пожаловался глава Белого дома в интервью спортивному кабельному каналу ESPN.
По словам Трампа, игроки в американском футболе при розыгрыше мяча просто врезаются друг в друга, что является полной противоположностью тому, чем должна быть игра.
"Мяч в воздухе, и никто не движется. Предполагается, что когда мяч в воздухе, когда мяч разыгрывается, вы должны двигаться", - добавил президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Зрители освистали Трампа на матче по американскому футболу
10 ноября, 14:51
 
Дональд ТрампСпортСШААмериканский футбол
 
