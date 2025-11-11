Трамп раскритиковал правила американского футбола за потерю зрелищности

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал действующие правила игры в американский футбол, заявив, что зрелищность этого вида спорта очень сильно пострадала.

"Я ненавижу начальный удар. Думаю, что это ужасно. Я считаю, что это унизительно и вредит игре… зрелищность очень сильно страдает", - пожаловался глава Белого дома в интервью спортивному кабельному каналу ESPN.