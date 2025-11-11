Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
12:48 11.11.2025 (обновлено: 17:25 11.11.2025)
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
матвей сафонов, спорт, сборная россии по футболу
Футбол, Матвей Сафонов, Спорт, Сборная России по футболу
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде

Сборная России почтила память погибших в блокадном Ленинграде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболисты и тренерский штаб сборной России посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтили память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России в понедельник прилетела в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с командой Перу. Мероприятие на Пискаревском кладбище прошло в рамках мемориальной акции РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Это нельзя забывать и нужно помнить. Я всегда отношусь к этому (традиции в сборной посещать подобные мемориалы - прим.) положительно, потому что кто, если не мы, должны показывать следующему уже поколению после нас о том, что нужно помнить то, что было сделано предками. Был много раз в Петербурге, но, скажу честно, не знал, что такое существует", - сказал журналистам вратарь Матвей Сафонов.
Встреча между сборными России и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября.
Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч защитников Ленинграда.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Opta назвала фаворитов в борьбе за победу в РПЛ после первого круга
ФутболМатвей СафоновСпортСборная России по футболу
 
