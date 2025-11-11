https://ria.ru/20251111/sbornaya-2054161283.html
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Сборная России по футболу почтила память погибших в блокадном Ленинграде
Футболисты и тренерский штаб сборной России посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтили память ленинградцев, погибших в годы... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
матвей сафонов
спорт
сборная россии по футболу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболисты и тренерский штаб сборной России посетили Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и почтили память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России в понедельник прилетела в Санкт-Петербург, где проведет товарищеский матч с командой Перу. Мероприятие на Пискаревском кладбище прошло в рамках мемориальной акции РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«
"Это нельзя забывать и нужно помнить. Я всегда отношусь к этому (традиции в сборной посещать подобные мемориалы - прим.) положительно, потому что кто, если не мы, должны показывать следующему уже поколению после нас о том, что нужно помнить то, что было сделано предками. Был много раз в Петербурге, но, скажу честно, не знал, что такое существует", - сказал журналистам вратарь Матвей Сафонов.
Встреча между сборными России и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября.
Пискаревское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч защитников Ленинграда.