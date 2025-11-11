https://ria.ru/20251111/putin--2054108462.html
Путин поздравил победительницу ЧМ по прыжкам на батуте
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил мастерство победительницы чемпионата мира по прыжкам на батуте в Памплоне в Испании в дисциплине "акробатическая дорожка" Aрины Каляндре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемая Арина Степановна! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании. Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц", - говорится в сообщении.
Глава государства в поздравлении пожелал, чтобы эта победа вдохновила на покорение новых спортивных вершин, а также здоровья, ярких достижений и всего наилучшего.